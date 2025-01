Rozdział zamknięty czy pauza? Barbara Bursztynowicz już nie raz chciała to zrobić

Agnieszka Rylik zmaga się z potężnymi problemami. "Nie wiem, co będzie dalej"

Pożegnanie Barbary Bursztynowicz z "Klanem" to bez wątpienia koniec pewnej epoki. Aktorka przez lata była nieodłącznym elementem serialu i jej rola na zawsze pozostanie w pamięci widzów. Czy jej decyzja okaże się początkiem nowego rozdziału w karierze, czas pokaże. Jedno jest pewne – zarówno fani, jak i scenarzyści czekają na ewentualny powrót aktorki z otwartymi ramionami.

Mamy nadzieję, że Elżbieta powróci. Scenarzyści dali Barbarze czas i furtka wciąż jest otwarta. Jak odpocznie, to ma gdzie wracać

- zapewniła nas osoba związana z produkcją serialu.

Barbara Bursztynowicz obawiała się odejścia telenoweli TVP

Bursztynowicz w szczerej rozmowie opowiedziała o procesie podejmowania decyzji.

Robiłam sobie bilans zysków i strat. Miałam świadomość, że zanim świat filmu czy telewizji kolejny raz się o mnie upomni, minie wiele lat. A może to też nigdy nie nastąpić

– wyznała aktorka w rozmowie z Plejadą.

Przez lata "Klan" był dla niej nie tylko zawodowym wyzwaniem, ale też stabilnym źródłem dochodu.

Z tyłu głowy zawsze miałam i mam to, że przecież ja i moja rodzina żyjemy z "Klanu". Być może gdybym otrzymała inną, równie ciekawą propozycję, łatwiej byłoby mi odejść. Ale nie mając niczego w zanadrzu, nie chciałam podejmować ryzyka

– dodała.

Mimo to aktorka podkreśla, że nie żałuje lat spędzonych na planie serialu. „Dzisiaj nie żałuję, że tak wybrałam i doceniam starania tych, którym zależy na sukcesie serialu. "Klan" dużo mnie nauczył pod wieloma względami” – powiedziała.

Bursztynowicz: "będę Elżbietą do końca życia"

Barbara Bursztynowicz doskonale zdaje sobie sprawę, że postać Elżbiety Chojnickiej zostanie z nią na zawsze. Aktorka przez lata słyszała opinie, że granie w jednym serialu ogranicza jej szanse na inne role.

Zdaję sobie sprawę, że będę Elżbietą do końca życia, ale mimo to mam nadzieję na nowe wyzwania i chcę sama tworzyć okazję dla takich wyzwań. (...) A przecież czuję w sobie ogromny potencjał aktorski, który nie jest wykorzystany” – mówiła z żalem.

Choć Bursztynowicz oficjalnie żegna się z serialem, twórcy "Klanu" postanowili zostawić dla niej furtkę. Scenarzyści przewidzieli, że Elżbieta Chojnicka wyruszy na pielgrzymkę do Santiago de Compostela, a słuch po niej zaginie. Dzięki temu, jeśli aktorka zdecyduje się w przyszłości powrócić do roli, będzie to możliwe.

