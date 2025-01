Elżunia po 27 latach znika z "Klanu"! Kurowska komentuje: "odważna decyzja"

Barbara Bursztynowicz, przez ponad dwie dekady wcielająca się w rolę Elżbiety Chojnackiej, żegna się z serialem „Klan”. Po 27 latach od premiery produkcji aktorka zdecydowała się zakończyć swoją przygodę z jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskiej telewizji. To emocjonalny moment zarówno dla samej aktorki, jak i dla wiernych widzów serialu, którzy pokochali ciepłą i życzliwą Elę Chojnacką.

Barbara Bursztynowicz niespodziewanie żegna się z "Klanem"

Aktorka swoją zaskakującą decyzję motywuje znudzeniem i brakiem perspektyw na ciekawsze wątki. Choć, grając od pierwszego odcinka, była filarem produkcji TVP, ma już jej dość.

Rola Elżbiety w ostatnich latach stała się powtarzalna i niczego zaskakującego w jej postępowaniu nie mogłam się już spodziewać. Ona żyła życiem innych, jakby nie miała swoich potrzeb, emocji czy swojego wewnętrznego życia

- stwierdziła Barbara Bursztynowicz w rozmowie ze „Światem Seriali” i dodała, że teraz ma nadzieję na nowe wyzwania zawodowe.

Joanna Kurowska komentuje decyzję koleżanki: "To pułapka"

Jej serialowa przyjaciółka, którą gra Joanna Kurowska (61 l.) uważa, że może jej być teraz niezwykle trudno.

Nie wiemy, czy uda się jej wyjść z tej szuflady, zawsze na dwoje babka wróżyła. Ale przeżyła bardzo fajną przygodę, która dała jej uwielbienie milionów Polaków. Na pewno jej decyzja jest odważna. Bo ludzie jak tyle lat grała ciepłą, spokojną Elżbietę, nie wyobrażają sobie, że nagle zagra złą morderczynię do szpiku kości czy jakąś energiczną kobietę, którą rozpiera energia i będzie przeciwieństwem jej postaci z „Klanu”. To pułapka. Dla każdego aktora to ryzyko, bo po tylu latach w tasiemcu jest się tak zżytym z postacią, że można nie mieć innych propozycji i zostaje się aktorem jednej roli

- powiedziała „Super Expressowi”. O Bursztynowicz wypowiada się jednak w samych superlatywach.

Z Basią pracowało nam się znakomicie. Ona jest niewykorzystaną aktorką komediową, czego w tym serialu nie widać. Przez te lata nie mogła pokazać innych odcieni, a jest wybitna. Poza tym bardzo życzliwa, koleżeńska, ciepła. Trzymam za nią kciuki - podsumowała i ucieszyła się, że póki co, Elżunia Chojnicka nie umrze.

Jak zostanie rozwiązany wątek Elżbiety? Scenarzyście jej nie uśmiercą... na razie

Postać Elżbiety Chojnackiej była obecna na ekranach niemal od samego początku „Klanu”. Jako troskliwa i zaradna matka oraz przyjaciółka, zyskała sympatię widzów swoją mądrością, spokojem i zawsze gotowym do pomocy sercem. W jej losach można było znaleźć wiele życiowych wzlotów i upadków, co czyniło ją bliską widzom. Decyzja o odejściu Bursztynowicz to koniec pewnej epoki dla serialu, który przez lata był nieodłącznym elementem polskich wieczorów telewizyjnych. Na razie scenarzyści wysyłają ją na kilkumiesięczną pielgrzymkę do Santiago de Compostela, na której możliwe, że słuch o niej zaginie. Jak rozwiąże się ten wątek, dowiemy się dopiero po wakacjach.

