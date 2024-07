Rozenek "odleciała" po wyjeździe syna do USA. "Poleciał nasz Tadzio malutki, sam, samiutki"

Co się stało z Viki Gabor? To naprawdę ona!

Małgorzata Roznek musiała pożegnać się z młodszym synem z jej związku z Jackiem Rozenkiem, Tadeuszem. Jak zadecydowała cała rodzina, młodsza pociecha gwiazdy zdecydowała się na studia za oceanem. Teraz Rozenek zamieściła na swoim profilu na Instagramie filmik wideo, na którym razem z Radkiem Majdanem swoje dziecko. Ciekawie prezentuje się rodzina na nagraniu, ale to co zwraca uwagę, to słowa, które celebrytka zamieściła razem z materiałem. Rozenek "poleciała" wierszem!

"Co emocje robią z człowieka"

- Poleciał nasz Tadzio malutki, sam, samiutki daleko za morze bez Mamy nieboże zdobywać świat na poważnie , poleciał nasz Tadzio odważnie. Rodzina tęsknić za nim będzie, aż Tadzio do nas szczęśliwie przybędzie - napisała Rozenek pod filmem. Aby nieco złagodzić przekaz zrozpaczona mama dodała: - Co te emocje robią z człowieka rymy częstochowskie.

Rozenek na pożegnanie syna, założyła długą, prostą czarną sukienkę. Na głowie miała ogromny kapelusz, może miał zakrywać łzy? Radek Majdan ubrał się swobodnie i cały czas uśmiechał się obok rodziny. Nie wiadomo, co Rozenek wyszeptała synowi na pożegnanie, bon film ozdobiła piosenka.

Fani Rozenek przybiegli z pocieszeniem

- Brawa dla Tadeusza , poradzi sobie , odważny chłopiec wiem jak to jest , rok temu tak żegnałam syna , co prawda dorosły, już ponad rok nie widziałam go , tęsknię dzieci muszą spełniać swoje marzenia , a my powinniśmy być z nich dumne - fani pospieszyli z pocieszeniem dla żegnającej syna mamy.

- To ważne, by dzieciom dać Skrzydła i puścić w świat, a dzięki Korzeniom, wracają do domu i wiedzą, co w życiu jest ważne

- Matka matkę zrozumie. Aż łezka się zakręciła...

- Na zawsze te nasze dzieci będą malutkie, powodzenia Tadziu!

Ostatnia impreza Tadeusza z mamą?

Niedawno Tadeusz, razem ze Stasiem towarzyszyli Rozenek i Majdanowi na bajecznej imprezie miliardera Pawła Marchewki na Lazurowym Wybrzeżu. Szacowna mama nieźle zaszalała tam ze strojem - pierwszego dnia urodzin najbogatszego Polaka, założyła na siebie prawie nic. Tadeusz też miał tam swoje "pięć minut", zaśpiewał razem ze światową gwiazdą Nicole Scherzinger. Dumna mama oczywiście natychmiast chwaliła się tym na swoim instagramowym profilu.

Starszy syn Rozenek, Stanisław jeszcze zanim otrzymał maturalny dyplom, dostał się na prestiżową uczelnię. - Dostaliśmy informację, że uniwersytet, do którego aplikował we Francji, przyjął go. To jest akurat ten uniwersytet, na który ja chciałam, żeby poszedł. Jeszcze czekamy na odpowiedź uczelni, którą Stasio bardzo chciał pójść, ale cieszę się, że ma już ten plan B, że tu jest zabezpieczony, a teraz czekamy dwa tygodnie na odpowiedź z planu A - zdradziła Rozenek w rozmowie z "Super Expressem".

