Ile?! Kolosalna różnica wieku pomiędzy Urszulą a jej drugim mężem. Wiedzieliśmy, że jest młodszy, ale nie aż tyle!

Urszula Kasprzyk, znana jako Urszula, po tym, gdy zaczęła współpracę z Budką Suflera, zyskała wielką sławę. Kompozycje Romualda Lipki śpiewane przez młodziutką wówczas wokalistkę robiły prawdziwą furorę. W 1986 roku do Suflerów trafił Stanisław Zybowski. Między nim a Urszulą zaiskrzyło. Zostali parą, a później małżeństwem. Wielką miłość przerwała śmierć muzyka. Zybowski chorował na raka wątroby - Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest śmiertelnie chory, ale do końca mieliśmy nadzieję, że chorobę da się oszukać - wspominała kiedyś Urszula cytowana przez "Twoje Imperium". Po śmierci pierwszego męża piosenkarka związała się z Tomaszem Kujawskim. Związek ten dla wielu był szokiem, a konkretnie różnica wieku, która dzieli zakochanych. Ta jednak nie przeszkodziła im w budowaniu swojego szczęścia.

Urszula zaszła w ciążę i w 2003 roku urodził im się syn Szymon. Gwiazda miała wówczas 43 lata, Tomasz Kujawski - 23. Dzieliło ich zatem aż 20 lat. Mimo to pobrali się i zbudowali rodzinę. W pewnym momencie jednak Urszula wyrzuciła męża z domu. Tomasz Kujawski miał problemy z alkoholem i innymi używkami. - Ta decyzja dużo mnie kosztowała. Intuicja mi jednak mówiła, że postępuję słusznie. (...) Decyzję o rozstaniu podjęłam ja, to fakt, ale po kilku latach Tomek mi za nią podziękował. Bo dzięki temu, że wtedy "wyrzuciłam go z domu", musiał się zmierzyć z rzeczywistością. Znalazł ośrodek odwykowy w Charcicach koło Poznania i z własnej woli zgłosił się do niego na leczenie. Mało tego! Dał się w nim zamknąć na dwa miesiące i poddał rygorowi, który tam panuje - wspominała Urszula w swojej autobiografii.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Urszuli z młodszym o 20 lat mężem Tomaszem Kujawskim, a także z pierwszym małżonkiem - Stanisławem Zybowskim