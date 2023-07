Przesada?

"Rubiki" lecą do Ameryki i wyprzedają swój dobytek. Ceny tak wysokie, że aż kręci się głowie. Chcą za to 25 TYSIĘCY! [GALERIA]

ogg 9:32

Agata i Piotr Rubik lada chwila wylatują do Stanów Zjednoczonych. Przed nimi bardzo intensywne dni związane z przeprowadzką i transportem rzeczy. Niektóre z nich małżeństwo postanowiło wystawić na sprzedaż. Agata Rubik postanowiła na Instagramie wyprzedać rodzinny dobytek. Za jedną z rzeczy Rubikowie chcą 25 tysięcy. Zobaczcie, co to takiego!