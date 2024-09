Rusza nowy kanał Super Express TV! Całkiem za darmo. Jak i gdzie oglądać? Sprawdźcie

Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Rusza nowy kanał FAST - Super Express TV! To nowa, dynamiczna platforma, która dostarczy widzom i najnowsze informacje, i rozrywkę oraz programy na żywo. Super Express TV to połączenie najlepszych treści z serwisu Super Express z nowoczesnym formatem telewizji streamingowej.

Śledźcie nasz kanał, aby być na bieżąco z wydarzeniami z kraju i ze świata, a także cieszyć się bogatą ofertą programów rozrywkowych i publicystycznych!

Co to jest TV FAST?

Kanały TV FAST (Free Ad-supported Streaming Television) to bezpłatne serwisy streamingowe, które oferują widzom dostęp do treści telewizyjnych w modelu wspieranym przez reklamy. Działają podobnie jak tradycyjna telewizja linearna, gdzie programy są nadawane o określonych godzinach, ale są dostępne online, bez potrzeby posiadania abonamentu kablowego czy satelitarnego.

Głównymi filarami kanału FAST Super Express TV będą m.in. audycje na żywo, znane już widzom i czytelnikom, takie jak "Express Biedrzyckiej" (od poniedziałku do piątku o godzinie 09:07), "Wieczorny Express" (w każdy wtorek i czwartek o 21:00), a także "Komentery" Adam Federa, "Raport Złotorowicza i Walczaka" czy "Pieniądze to nie wszystko".

Dlaczego warto oglądać Super Express TV?

Super Express TV czerpie z bogatego zaplecza informacyjnego i rozrywkowego serwisu i gazety "Super Express", co pozwala na dostarczanie widzom unikalnych, autorskich programów informacyjnych, publicystycznych oraz rozrywkowych.

Kanał łączy szybkie, zwięzłe wiadomości z lekkimi, rozrywkowymi programami, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla widzów szukających zarówno aktualnych informacji, jak i relaksu w jednym miejscu.

Super Express TV stawia na szybkie tempo i dynamiczne formaty programów, które są dopasowane do współczesnego odbiorcy ceniącego obiektywne i treściwe przekazy.

Jak i gdzie oglądać Super Express TV?

Jako kanał FAST Super Express TV jest dostępny bezpłatnie, z reklamami, co daje szeroki dostęp do treści bez konieczności płacenia za subskrypcje. Kanał jest skierowany głównie do polskiego widza, oferuje treści skoncentrowane na krajowych wydarzeniach, kulturze i potrzebach lokalnej publiczności. Te elementy sprawiają, że Super Express TV jest wyjątkowym kanałem dla naszych wyjątkowych widzów i czytelników.

Dodatkowo Grupa ZPR uruchamia dwa kanały tematyczne Murator TV i Poradnik Zdrowie TV. Oglądajcie nas na se.pl, muratordom.pl oraz poradnikzdrowie.pl!

Zobacz więcej zdjęć. Rusza Super Express TV