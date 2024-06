Ruszył głośny proces muzyka Krzysztofa S. oskarżonego o wykorzystanie małoletniej

Akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu w lipcu 2023 roku. Współtwórca programu muzycznego dla dzieci oraz młodzieży "Tęczowy Music Box" został oskarżony o seksualne wykorzystanie osoby poniżej 15 roku życia.

"Zarzut dotyczy zdarzenia z 2017 r. w Puławach podczas warsztatów jazzowych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenie, którego prezesem wówczas był oskarżony Krzysztof S." - informowała wtedy prokuratora.

Rusza proces współtwórcy programu "Tęczowy Music Box"

Sprawa Krzysztofa S. trafiła najpierw do Sądu Rejonowego w Puławach. Po jakimś czasie sąd postanowił przekazać ją dalej do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Pragi-Południe.

Pierwsza rozprawa artysty miała odbyć się w styczniu 2024 roku. Została jednak przełożona z uwagi na nieobecność sędzi. Kolejna miała być w kwietniu również w 2024 roku. Wtedy nie stawiła się jednak pełnomocniczka artysty i sąd odroczył rozprawę. W środę 12 czerwca 2024 roku sędzia Justyna Kucharska-Perkowska otworzyła przewód sądowy, a prokuratura odczytała akt oskarżenia. Krzysztofa S. nie było w sali, podobnie jak reprezentującej go obrończyni.

W trakcie trwania rozprawy zostały odczytane zeznania Krzysztofa S. Mężczyzna nie przyznaje się w nich do zarzuconego mu czynu. Odmawia złożenia wyjaśnień w sprawie. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 5 września 2024 roku. To właśnie tego dnia mają zeznawać powołani świadkowie.

Znany muzyk jazzowy usłyszał zarzuty. Krzysztof S. nie przyznaje się do winy

Jakiś czas temu portal TVP Info ujawnił, że Krzysztof S. został zatrzymany przez policję. To właśnie wtedy przedstawiono mu zarzuty o pedofilię. Muzyk jazzowy nie tylko nie przyznawał się do winy, ale również miał odmówić składania wyjaśnień w tej sprawie.

"12 grudnia zarzut popełnienia czynu z art. 200 par. 1 k.k. przedstawiony został Krzysztofowi S. Zarzut dotyczy zdarzenia z 2017 r. mającego miejsce w Puławach podczas warsztatów jazzowych organizowanych dla dzieci i młodzieży" - przekazała w rozmowie z TVP Info rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Aleksander Pałac odcina się od Krzysztofa S.

Jakiś czas temu dziennikarz śledczy Mariusz Zielke ujawnił, że podczas produkcji programów "Tęczowy Music Box" oraz "Co jest grane?" dochodziło do pedofilskich gwałtów. Od głośnej sprawy odcina się inny twórca programu Aleksander Pałac. W jednym z wydanych oświadczeń napisał: "Jestem tym tematem wstrząśnięty. Myślę, że nikt z redakcji dziecięcej o tym nie wiedział. To będzie duży szok dla środowiska jazzowego, jeśli okaże się prawdą to, co redaktor Zielke napisał".

