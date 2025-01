Ryszard Kapuściński nie żyje. O śmierci poinformował w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki.

W mediach społecznościowych pojawiło się sporo ciepłych wpisów na temat Ryszarda Kapuścińskiego. Wspomniały o nim między innymi kluby "Gazety Polskiej".

W mediach pojawił się również wpis redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" w TV Republika. Wspomniał, że Ryszard od wielu lat chorował i jego znajomi spodziewali się, że ta chwila niedługo nadejdzie.

Ryszard od wielu lat chorował, spodziewaliśmy się, że ta chwila nadejdzie. Mimo to, będąc zupełnie unieruchomionym, starał się łączyć, pisać do gazety. Wykonywał wielki wysiłek, żeby być aktywnym do samego końca. Do końca był z nami - opisał Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny "Gazety Polskiej" w TV Republika.