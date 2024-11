Ryszard Pisarski był wielką gwiazdą. Obecnie z trudem wiąże koniec z końcem

Ryszard Pisarski w czasach PRL-u był jednym z najbardziej znanych polskich artystów. Wydał wiele różnych piosenek, jednak to "Czy tutaj mieszka panna Agnieszka" zaprowadziła go na sam szczyt list przebojów. Sam Mieczysław Fogg publicznie mianował go swoim następcą. Oto jak wygląda jego życie obecnie. Nie jest dobrze!