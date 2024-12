Ryszard Poznakowski był trzykrotnie żonaty. Twierdził, że "do trzech razy sztuka"

Ryszard Poznakowski jako muzyk, kompozytor, aranżer i lider zespołów, odegrał kluczową rolę w kształtowaniu sceny muzycznej w Polsce od lat 60. XX wieku.

Ryszard Poznakowski - kariera zawodowa

Jednym z najważniejszych etapów w jego karierze była współpraca z zespołem Czerwono-Czarni. Grupa ta, będąca pionierem bigbitu w Polsce, przyczyniła się do popularyzacji rock and rolla w Polsce. W latach 60. Poznakowski współtworzył także legendarny zespół Trubadurzy, który odniósł ogromny sukces na krajowej scenie muzycznej. Trubadurzy łączyli elementy bigbitu z muzyką ludową, tworząc unikalne brzmienie. Wśród największych hitów grupy znalazły się utwory takie jak „Znamy się tylko z widzenia” i „Przyjedź mamo na przysięgę”, które do dziś cieszą się popularnością.

Po odejściu z Trubadurów Ryszard Poznakowski rozwijał karierę solową, ale także aktywnie współpracował z innymi artystami. Komponował i aranżował dla takich gwiazd, jak Anna Jantar, Irena Jarocka czy Zbigniew Wodecki. W późniejszych latach Ryszard Poznakowski kontynuował działalność artystyczną, powracając do współpracy z Trubadurami oraz angażując się w różne projekty muzyczne.

Ryszard Poznakowski - żony: Janina, Danuta, Teresa

Poznakowski był trzykrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była piosenkarka Janina Śmietanówna, jednak małżeństwo to trwało krótko i zakończyło się rozwodem w 1978 roku. Następnie w latach 1979–2009 był związany z Danutą, która zmarła w 2009 roku. Poznali się w dyskotece, gdzie była didżejką i od razu między nimi zaiskrzyło.

Usiedliśmy przy barze. Po dwudziestu minutach zapytała, czy ja jej czasem nie podrywam. Potwierdziłem, a ona na to, czy mam poważne zamiary. Znów potwierdziłem. "To proszę się oświadczyć" – usłyszałem. Od kwiaciarki kupiłem bukiet róż, uklęknąłem przed Danutą i poprosiłem, żeby została moją żoną

- wspominał w jednym z wywiadów. W dwa lata po jej śmierci kompozytor poślubił Teresę - sąsiadkę i przyjaciółkę zmarłej żony. Ceremonia miała miejsce w kościele w Szelkowie. Jego trzecia żona również zaangażowała się w działalność społeczną, przejmując w 2019 roku po mężu funkcję sołtysa wsi Magnuszew Duży, gdzie Ryszard pełnił tę rolę przez kilka lat wcześniej.

Ryszard Poznakowski - córka Karolina nie poszła w ślady ojca

Ryszard Poznakowski miał jedną córkę. Karolinę Poznakowską mogą pamiętać dzisiejsi 40-50-latkowie. Jako nastolatka współprowadziła bowiem program 5-10-15. Rozwijała także swój talent wokalny, śpiewając między innymi w Małym WuWu, a także występując solowo. Ostatecznie jednak wybrała dla siebie inną zawodową ścieżkę i zajęła się fotografią oraz sztukami wizualnymi.

Ryszard Poznakowski pozostawał aktywny artystycznie niemal do końca swojego życia, pomimo długotrwałej choroby. Zmarł 1 grudnia 2024 roku, miał 78 lat.

