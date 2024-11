Jak się okazuje jeszcze nie wiadomo, jak zmarła Elżbieta Zającówna. 31 października 2024 roku warszawska prokuratura ogłosiła wszczęcie śledztwa w sprawie śmierci aktorki. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie zaznaczył, że jest to normalny tok śledztwa.

To standardowa procedura w przypadku ujawnienia zwłok przy braku świadków śmierci. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok - powiedział "Super Expressowi" prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak się okazuje rzecznik stołecznej prokuratury Piotr Skiba, wyjawił, że ciało kobiety zostało już wydane rodzinie. Na opinię biegłego trzeba będzie jednak trochę poczekać.

Pogrzeb pani Elżbiety Zającówny jest zaplanowany na czwartek. Ciało zostało już wydane. Natomiast nie mam tylko informacji czy przyszły materiały posekcyjne, tzn. protokół otwarcia zwłok, czyli taka wstępna analiza. Trzeba będzie też poczekać na opinię biegłego, co potrwa nawet cztery miesiące - wyjawił "Faktowi" rzecznik stołecznej prokuratury Piotr Skiba.

Elżbieta Zającówna popularność i uznanie zyskała rolami w "Vabanku", "Seksmisji" czy "Matek, żon i kochanek". Gwiazda zmarła w wieku 66 lat. Warszawska prokuratura ujawniła nowe okoliczności jej niespodziewanej śmierci. Okazuje się, że ciało wielkiej gwiazdy odnalazła jej jedyna córka.

Ciało kobiety zostało znalezione w mieszkaniu, do którego weszła jej córka. Wcześniej pani Gabriela bez skutku próbowała dodzwonić się do mamy. Gdy ta nie odbierała, postanowiła do niej pojechać - powiedział prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie "Super Expressowi".