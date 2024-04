"Sanatorium miłości". Przystojniak Andrzej nie ma łatwo. Już dwie seniorki dały mu kosza

W pierwszych odcinkach szóstej edycji "Sanatorium miłości" wydawało się, że Andrzej nie będzie mógł w czasie tego turnusu opędzić się od adoratorek. Mężczyzna jest przystojny i wysportowany - mięśnie ma jak Schwarzenegger, a do tego zwiedził pół świata. Niestety ostatni odcinek miłosnego show TVP przyniósł seniorowi same rozczarowania. Mężczyzna aż dwukrotnie dostał kosza - od Małgosi, z którą w parę połączyła go ankieta oraz od Teodozji, o której uwagę zabiegał w ostatnich tygodniach.