Sara James to młoda artystka, która popularność zyskała w 2021, gdy wystąpiła w czwartej edycji "The Voice Kids". Kiedy tylko zaśpiewała na przesłuchaniach w ciemno, jasne się stało, że najprawdopodobniej wygra show i zrobi niebywałą karierę. Tak się dzieje. Sara ma już za sobą udział w amerykańskim "Mam Talent", gdzie poznała znanego na całym świecie Simona Cowella, który wylansował chociażby chłopaków z One Direction. To właśnie za oceanem młoda gwiazda będzie nagrywać nową muzykę. W ostatnim czasie miała jednak problemu ze zdrowiem.

Sara James przeszła operację! "Dzięki Bogu, że lekarz to zauważył"

Jakiś czas temu Sara James wspomniała, że przeszła operację. Nie zdradzała jednak szczegółów, by nie martwić fanów. Teraz powiedziała nieco więcej w rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post.

- To był mały zabieg, podczas którego miałam wycinany migdał trzeci, który jest przy nosie. Jest mi teraz łatwiej śpiewać, głos jest teraz bardziej otwartym, więc bardzo mi zależało, żeby to zrobić. Dzięki Bogu, że ten lekarz to zauważył, bo teraz jest mi o wiele łatwiej - słyszymy.

Czekacie na nową twórczość młodej gwiazdy? Nie jest wykluczone, że za jej nowy materiał będzie odpowiadał Will.I.Am z formacji Black Eyed Peas, którego poznała w amerykańskim "Mam talent", kiedy razem występowali na scenie. Później podobna sytuacja miała miejsce na Sylwestrze Marzeń z Dwójką.