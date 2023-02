Sara James zasiądzie w fotelu jurora popularnego show. Będzie oceniać jedzenie

Już niebawem na antenie TVN pojawi się 8. edycja programu MasterChef Junior. To popularne show, gdzie widzowie mają okazje poznać młodych adeptów gotowania. Nowa edycja wystartuje w niedzielę, 5 marca, w składzie jury ponownie zasiądą: Anna Starmach, Michel Moran oraz Tomasz Jakubiak. W jednym z odcinków, jako juror honorowy pojawi się także Sara James. Młodziutka wokalista do tej pory sama występowała w programach, w których jej talent oraz umiejętności wokalne były oceniane. Wystarczy przypomnieć, że Sara James dotarła do finału amerykańskiego "Mam Talent". Teraz to ona będzie oceniała innych. - Już 5 marca wychodzi nowy sezon "MasterChef Junior" na którym będę też ja. Będę jurorka i będę oceniać jedzenie. Także nie może was zabraknąć. Oglądajcie - powiedziała w "Dzień Dobry TVN" Sara James. Wokalistka wystąpi w jednym z odcinków jako juror honorowy.

