Alicja Szemplińska nową faworytką Eurowizji. Polska wysoko w rankingach! Posłuchajcie

Na co chorował?

Kuba Wojewódzki na Fame MMA?! Jest już gotowy do walki w klatce. Mocna zapowiedź!

Alicja Szemplińska w 2019 roku wygrała program "The Voice of Poland", a na fali sukcesów zdobyła też serca widzów walcząc w 2020 roku o wyjazd na konkurs Eurowizji. Alicja miała reprezentować Polskę ze swoją piosenką "Empires". Niestety, pech chciał, że z powodu pandemii koronawirusa Eurowizja 2020 została odwołana. Młoda wokalistka z pewnością liczyła, że będzie mogła reprezentować nasz kraj rok później, ale TVP wysłała wtedy na Eurowizję... Rafała Brzozowskiego.

Ale dziś Alicja Szemplińska znów walczy o Eurowizję. Artystka znalazła się w 10-tce kandydatów, którzy już w tę niedzielę powalczą o wyjazd do Liverpoolu, gdzie odbędzie się 67. finał konkursu. W nocy z czwartku na piątek, zaledwie 2 dni przed polskimi preselekcjami Alicja opublikowała w sieci cały swój utwór wraz z teledyskiem. Przejmującej balladzie pod tytułem "New home" towarzyszy wideo, który nawiązuje do wojny w Ukrainie i szukających nowego domu uchodźców.

Co ciekawe, gdy Alicja kilka dni temu opublikowała w sieci zaledwie mały fragment piosenki, bukmacherzy od razu zaczęli typować sukces artystki na Eurowizji. Polska natychmiast awansowała na 7. miejsce najpopularniejszego rankingu Odds.

Jak myślicie, Alicja Szemplińska rzeczywiście ma szansę wygrać Eurowizję?