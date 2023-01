Alicja Szemplińska zachwyciła Sztokholm! Seksowna stylizacja wokalistki [WIDEO]

Alicja Szemplińska to zwyciężczyni "The Voice of Poland", która w 2020 roku miała reprezentować Polskę na Eurowizji. Konkurs jednak odwołano z powodu pandemii. Ale to nie zraziło artystki do podbijania Europy. Alicja dostała szansę nagrania piosenki towarzyszącej Mistrzostwom Świata w piłce ręcznej mężczyzn. W miniony weekend zaprezentowała utwór ""Stick together" podczas finału mistrzostw w Sztokholmie. Występ Polki oklaskiwała 20 tys. publiczność.

Alicja wybrała na tę okazję seksowną, opinającą ciało sukienkę, która dyskretnie odsłaniała brzuch i biust młodej artystki.

Zobaczcie fragment występu Alicji Szemplińskiej na jej Instagramie: