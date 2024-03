Sara z "Rolnik szuka żony" urodziła! Zdradziła imię dziecka! Wzruszający wpis!

Tak uczestnicy "Sanatorium miłości" wyglądali w młodości. Archiwalne zdjęcia to HIT!

To już oficjalne!

Jedna z uczestniczek czwartej edycji programu TVP: "Rolnik szuka żony" wyjawiła w sieci, że urodziła syna! Sara Szewczyk na swoim profilu na Instagramie oznajmiła światu, że powitała syna. Choć od jej przygody w programie minęło już kilka lat, to nadal jej życie budzi wielkie zainteresowanie, a widzowie śledzą jej życie w mediach społecznościowych. Gwiazda czwartej edycji programu wraz ze zdjęciem swojego synka, zdradziła również, jak dała na imię swojemu synkowi! Poznajcie szczegół!

"Rolnik szuka żony". Sara Szewczyk powitała na świecie syna!

Sara z "Rolnik szuka żony" w środę poinformowała na Instagramie, że została mamą. Do zdjęcia dodała wzruszający opis. Przy okazji zdradziła też imię swojego syna.

- Wczoraj o 10:27 po raz kolejny poczułam, co to znaczy pokochać kogoś od pierwszego wejrzenia. Moje 3550 gram szczęścia. Od teraz mam trzech mężczyzn do kochania. Kubuś, niech los Ci sprzyja, o resztę zadbają rodzice . Poród może być cudownym przeżyciem. Jestem wdzięczna za wspaniałą opiekę w szpitalu. Cudownie jest czuć się zaopiekowaną, wtedy nawet ból schodzi na drugi plan - napisała.

Zobacz poniższą galerię: Wielkie zmiany w życiu uczestniczek "Rolnik szuka żony