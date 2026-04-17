Sekretna dieta Joanny Szczpkowskiej ujawniona! Tak wyglądają jej zakupy w wersji eko

Szczepkowska zachwyca! To jej sekret na piękny wygląd

Joanna Szczepkowska zawsze była piękną kobietą. Gwiazda nadal jest w świetnej formie. Większość rówieśniczek może pozazdrościć jej gładkiej cery i szczupłej sylwetki. Sekret jej witalności tkwi jednak przede wszystkim w niegasnącej pasji do życia, a także ciągłej aktywności zawodowej. Okazuje się, że aktorka teatralna i filmowa również bardzo dba o zdrową żywność, o której edukuje ludzi w swoich felietonach.

Ekran błyska kolorami, w bajkowej przestrzeni pojawiają się dwie paróweczki, które nie mogą się nacieszyć, że za chwilę ktoś je zje, w dodatku w towarzystwie seksownego keczupu. Pojawia się też dwóch panów, koneserów wędlin, nie jakichś prymitywnych obżartuchów, tylko takich, którzy mogliby zasiadać w laboratoriach naukowych o światowej renomie. Próbują oni kawałek wędlinki i oznajmiają obywatelowi, że to produkt najwyższej jakości. Po chwili ekran robi się mniej kolorowy i wracamy do tematu, a jest nim coraz większa ilość zabójczych antybiotyków w wędlinach. Po kilku minutach pojawia się reklama wielkiego sklepu branżowego, w którym zwykły zjadacz chleba może się poczuć doceniony i obdarowany wędliną w cenie na jego miarę. Dzień potem obywatel dowiaduje się z mediów, że oto właśnie w tym sklepie sprzedaje się wędlinę, którą należy natychmiast wycofać jako groźną dla zdrowia. Dotyczy to też przeuroczych paróweczek

– napisała.

Dba o to co je! Warzywa i owoce kupuje w warzywniaku

Aktorka krytykuje nawyki żywieniowe Polaków i głośno mówi o nadwadze panującej wśród dzieci. Warto więc brać z niej przykład. Ostatnio spotkaliśmy gwiazdę, gdy kupowała obiad w restauracji oferującej jedynie kuchnię roślinną. Chwilę później weszła do pobliskiego warzywniaka, w którym kupiła zdrowe owoce i warzywa.

