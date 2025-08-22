Powrót festiwalu z czasów PRL

Interwizja powstała w latach 60. jako odpowiedź bloku wschodniego na Eurowizję. W Polsce kojarzona była głównie z festiwalami w Sopocie w latach 1977–1980. Po upadku komunizmu impreza zniknęła z kalendarza, a teraz – po wykluczeniu Rosji z Eurowizji za napaść na Ukrainę – Kreml postanowił przywrócić „własne” święto muzyki. Organizatorzy próbują reklamować wydarzenie jako „apolityczne”, ale trudno brać to poważnie, skoro w komitecie organizacyjnym zasiadają urzędnicy osobiście mianowani przez Władimira Putina.

Brandon Howard – syn czy sobowtór?

Największym magnesem dla publiczności ma być Brandon Howard. 43-letni wokalista nigdy nie zrobił światowej kariery, ale uwagę mediów przyciąga jego niezwykłe podobieństwo do króla popu. Matką Howarda jest piosenkarka Miki Howard, która w latach 80. miała być związana z Michaelem Jacksonem. Plotki o tym, że to właśnie on jest ojcem Brandona, krążą od dwóch dekad i co jakiś czas odżywają.

Howard sam podsycał te spekulacje – w 2014 roku przeprowadził test DNA, który jednak nie dał jednoznacznej odpowiedzi. Wyniki były niepewne, a rodzina Jacksonów stanowczo zaprzeczała pokrewieństwu.

Brandon próbował budować karierę na własną rękę. Wydał kilka singli w stylu R&B i pop, a nawet współpracował z Boyz II Men i Ginuwine’em. Jednak prawdziwy rozgłos zapewnia mu nazwisko Jackson. To właśnie dlatego jego udział w moskiewskiej Interwizji budzi tyle emocji. Media spekulują, że Putin chce wykorzystać „sensacyjnego potomka Jacksona” jako twarz propagandowego festiwalu, by pokazać, że Rosja wciąż ma dostęp do „światowych gwiazd”.

Interwizja 2025 – kto jeszcze wystąpi?

Poza Brandonem Howardem na scenie pojawią się m.in. rosyjski wokalista Shaman – znany z otwartego poparcia dla agresji na Ukrainę – oraz artyści z 18 krajów, w tym Kuby i Madagaskaru. Organizatorzy chwalą się, że Interwizja będzie „łącznikiem kultur i muzycznym mostem ponad polityką”. Jednak obecność Howarda w towarzystwie wykonawców popierających Kreml wywołuje falę krytyki.

Syn Jacksona dla Putina?

Choć Howard nigdy nie potwierdził oficjalnie swojego pochodzenia, od lat porównywany jest do Michaela Jacksona – zarówno pod względem wyglądu, jak i stylu scenicznego. Jego udział w moskiewskim festiwalu dla wielu obserwatorów jest więc czymś w rodzaju groteskowej ironii: król popu był ikoną wolności i globalnej popkultury, a jego rzekomy syn ma śpiewać na imprezie firmowanej przez Putina.

Konkurs Interwizja 2025 zaplanowano na 20 września. Zanim jeszcze się rozpoczęła, już wywołuje międzynarodowe kontrowersje. Brandon Howard, rzekomy syn Michaela Jacksona, stanie na scenie w Moskwie jako największa gwiazda festiwalu. Czy udowodni swój talent, czy raczej da się zapamiętać tylko jako sensacyjny dodatek do politycznej imprezy Kremla?

