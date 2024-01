Sylwia Grzeszczak na początku 2024 odniosła wielki sukces. Jej najnowsza piosenka "Motyle" z miejsca stała się hitem w serwisie YouTube. Pikanterii utworowi dodaje to, że tekst do niego napisał Liber, czyli wieloletni partner Sylwii Grzeszczak, z którym piosenkarka rozstała się w zeszłym roku. Zawodowa współpraca piosenkarki i rapera przyniosła piorunujący efekt. "Piękny tekstowo utwór oraz wspaniałe wykonanie Pani Sylwio"; "Wspaniały megawzruszający utwór napisany prosto z serca"; "Przepiękny utwór, muzyka Sylwii zawsze na wysokim poziomie"; "Przepiękna i pełna emocji piosenka Sylwio" - zachwycali się słuchacze. Po sukcesie "Motyli" Sylwia Grzeszczak rozmawiała z Meloradiem. Pojawiły się sensacyjne wiadomości o piosenkarce i kulisach powstania kawałka, który od razu stałem się wielkim przebojem zimy 2024. - Jest to emocjonalna ballada dla mnie samej, na którą ja jestem sama właśnie wrażliwa, którą przeżywam mocno, opisuję wszystko właściwie dźwiękami. Tak jest mi najlepiej, najłatwiej, tak potrafię i jakoś po prostu wylazło to gdzieś z głębi tego mojego całego serducha, te wszystkie emocje przelałam po prostu na muzykę - wyznała była partnerka Libera.

