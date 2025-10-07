Sentymentalna podróż Rogacewicza i Kaczorowskiej. Nie zabrakło zaskakującego wątku z Dodą!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na chwilę oderwali się od treningów do "Tańca z Gwiazdami" i wyruszyli w sentymentalną podróż do Ciechanowa — miasta, w którym aktor dorastał. Wycieczka szybko przerodziła się w pełną wspomnień opowieść o młodości, licealnych czasach... i o znanej piosenkarce, Dodzie.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska na co dzień prezentują w mediach społecznościowych swoje intensywne treningi do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Tym razem jednak pochwalili się wspólną wyprawą do Ciechanowa. Aktor oprowadzał partnerką po swoim rodzinnym mieście, opowiadając o miejscach, które miały dla niego szczególne znaczenie.

Urodziłem się w Ciechanowie. Spędziłem tu pierwsze 19 lat życia

- wspominał z rozrzewnieniem Marcin Rogacewicz.

Aktor zaskoczony zmianami w mieście, z uśmiechem komentował nowe sklepy i centra handlowe, które wyrosły tam, gdzie kiedyś stał tylko "Myśliwiec" i sklep z ubraniami Wrangler i Lee.

Wspomnienia zaprowadziły go również w okolice pizzerii, w której — jak sam zdradził — jadł swoją pierwszą pizzę na początku lat 90. To właśnie wtedy rozmowa niespodziewanie zeszła na temat Dody.

Ale Doda jest z Ciechanowa, mówiłeś. Znałeś ją wcześniej?

- zapytała z ciekawością Agnieszka Kaczorowska.

Rogacewicz przyznał, że choć nie mieli okazji się poznać, to w Ciechanowie nie było osoby, która by o niej nie słyszała.

Ona jest młodsza ode mnie, chodziła do innego liceum, więc nasze drogi się nie przecięły

- tłumaczył aktor.

Tancerka, zaintrygowana historią, oznaczyła Dodę w swojej relacji i zaproponowała, by sama potwierdziła, do której szkoły w Ciechanowie uczęszczała.

Warto tu wspomnieć, że Doda nie uczyła się w liceum w Ciechanowie. Piosenkarka w bardzo młodym wieku rozpoczęła pracę w teatrze i równocześnie kontynuowała naukę w jednej z warszawskich szkół.

Rogacewicz i Kaczorowska w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Ich wspólna wyprawa z pewnością stanie się częścią specjalnego, rodzinnego odcinka "Tańca z gwiazdami", którego emisja już w najbliższą niedzielę. Tym razem parze na parkiecie towarzyszyć będzie mama Marcina Rogacewicza.

