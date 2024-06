Seweryn Krajewski zrobił coś niebywałego. Szokujące wyznanie po latach

Seweryn Krajewski przez lata był liderem zespołu "Czerwone Gitary". Bez wątpienia mężczyzna miał ogromny talent. W 2017 roku postanowił zmienić swoje życie. To właśnie wtedy rozwiódł się z żoną Elżbietą i na dobre osiedlił się w USA, gdzie mieszka jego nowa ukochana, Helenie Giersz.

Seweryn Krajewski rzucił żonę i uciekł do kochanki

Seweryn Krajewski przez lata nie był bohaterem żadnych skandali. Chociaż prasa plotkowała na temat jego licznych romansów, to on zawsze był wierny ukochanej żonie. Niestety ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Artysta zakochał się w Helenie Giersz, która była graficzką i artystką.

Nowa kobieta w USA wybudowała mu drogi dom wraz ze studiem nagraniowym. Na jaw wyszło, jednak że nie zdecydowała się rozwieść z mężem Krzysztofem. To z nim nadal prowadzi interesy.

"Wybudowała mu w Hollywood studio nagraniowe za milion dolarów, a on przekazał jej prawa do utworów "Czerwonych gitar"" - można było przeczytać słowa malarki Aleksandry Waliszewskiej na łamach "Na Żywo".

Okazuje się, że Krajewskiego oraz Giersz łączy nie tylko gorące uczucie, ale również wspólna praca. Razem stworzyli kreskówkę "Home", odpowiadali także za wiele innych projektów. Na jaw wyszło również to, że kobieta jest bardzo zaborcza. Helena ponoć nie chce, aby Seweryn spotykał się ze swoimi dawnymi znajomymi.

"Seweryn i Helena są ze sobą od lat, jest to tajemnica poliszynela. On przy niej nie musi się o nic martwić, a ona jest nim zauroczona, bo od lat była jego fanką, konsekwentnie dążyła do celu i dopięła swego. Seweryn nie spotyka się nawet z przyjaciółmi, którzy przylatują do Nowego Jorku" - przyznał jego przyjaciel w rozmowie z dziennikarzami portalu "Show News".

