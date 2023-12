Skandal! Posłanka Filiks WYZYWA pracownicę TVP: "Krzywo ci ostrzykali policzki"

Trwające zmiany w mediach publicznych wywołują ogromne emocje i falę dyskusji w Polsce. Nie wszyscy znają jednak umiar. Magdalena Filiks, posłanka Platformy Obywatelskiej, najprawdopodobniej myślała, że ludzie przyklasną jej wypowiedzi. Zamiast tego, spotkała ją fala krytyki za to, co napisała do pracownicy TVP. Monika Borkowska, pracująca w stacji "za czasów rządów PiS", poskarżyła się w serwisie X (dawniej Twitter), że jej wejściówka do TVP nie działa, choć ma umowę, a jeszcze niedawno prowadziła dla widzów program "Minęła 20". - Oni nie mają (umowy - red.), a są w środku. W środku zostały też moje rzeczy prywatne, w tym pieniądze i sprzęt. Kto za to odpowie? - zapytała Borkowska w mediach społecznościowych. Do licznych głosów krytyki tego wpisu dołączyła posłanka Magdalena Filiks. Zaczęła z grubej rury: "Przy takich zarobkach za robienie ludziom sieczki z mózgu wierzę, że mogła pani przypadkiem na biurku zostawiać kilka tysięcy i nie zauważyć różnicy w ciężarach portfela. Ale z całą pewnością stoją za tym fakty, dowody, nagrania i świadkowie. Proszę pójść na prokuraturę", napisała. A później poszła o krok za daleko.

Posłanka Filiks WYZYWA pracownicę TVP: "Krzywo ci ostrzykali policzki"

Zdaniem wielu osób to, w którą stronę poszła ta wymiana słów, jest absolutnie niewybaczalne. Monika Borkowska odpisała posłance krótko: "Cieszę się, że pani poseł już w dobrej formie. Dziękuję za rady". A wtedy Magdalena Filiks zaczęła ją... wyzywać.

- Choć jedną po kobiecemu mam / strasznie Ci krzywo ostrzykali policzki - bez państwowych pieniędzy za chwilę spłyną i to będzie poważny kłopot w twoim systemie wartości. A Jarosław już nie przeleje. Także polecam jogę mięśni twarzy / inaczej się nie utrzyma - napisała Magdalena Filiks do Moniki Borkowskiej (pisownia oryginalna).

Odpowiedź polityczki skrytykowali nawet dziennikarze innych mediów. Bianka Mikołajewska stwierdziła: "Pani Poseł, doświadczyła Pani, wraz z rodziną, rozmaitych nieuzasadnionych ataków w mediach społeczn., wie Pani, jak nakręca się fala hejtu i do czego może prowadzić. Naprawdę można krytykować czyjąś pracę merytorycznie, nie odnosząc się do jego wyglądu i nie usiłując ośmieszyć". Z kolei Nikola Bochyńska dodała, że komentarz posłanki jest "poniżej wszelkiego poziomu". Co o tym myślicie?

