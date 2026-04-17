Skolim uderza w organizatorów Eurowizji. Mówi wprost o układach

Współpraca Skolima i Blanki bije rekordy popularności

Muzyczny duet Skolima i Blanki zaowocował utworem "Niewinna", który ma ogromne szanse stać się głównym przebojem tegorocznego lata. Do piosenki zrealizowano teledysk z gościnnym udziałem Oliwki Brazil, a sam materiał wideo w zaledwie dwadzieścia cztery godziny przekroczył barierę siedmiu milionów wyświetleń. Artysta otwarcie przyznaje, że pompuje środki finansowe w promowanie swojej twórczości na platformie YouTube oraz w mediach społecznościowych. Dodatkowym motorem napędowym jest niezwykle zaangażowana rzesza słuchaczy, która masowo odtwarza jego najnowsze projekty.

Skolim wspomina odrzucenie z preselekcji na Eurowizję 2023

Goszcząc w studiu portalu ESKA.pl, duet dzielił się detalami dotyczącymi wspólnego nagrania. W trakcie wywiadu temat płynnie zszedł na Eurowizję, a Skolim przypomniał, że to właśnie Blanka reprezentowała nasz kraj podczas konkursu w 2023 roku. Warto zaznaczyć, że w tym samym czasie on również próbował swoich sił w krajowych eliminacjach z autorskim utworem. Ostatecznie nie przeszedł do kolejnej fazy, co wywołało w internecie ogromne poruszenie, a fani zaczęli masowo podpisywać petycję o przyznanie wokaliście dzikiej karty. Pytany o tamte sytuacje, muzyk w obecności swojej koleżanki bardzo dosadnie zrecenzował imprezę.

Skolim ostro ocenia kulisy Eurowizji i wskazuje na układy

Podczas wywiadu dla Eski artysta nie zostawił suchej nitki na mechanizmach rządzących Eurowizją. Wokalista uważa, że o ostatecznym triumfie wcale nie decyduje jakość utworu ani sympatia publiczności. Jego zdaniem kluczowe znaczenie mają zakulisowe rozgrywki i znajomości.

"Wiesz co, nie chcę się chyba wypowiadać na ten temat. To są takie układy, to jest taki bandycki klimat, że nie chcę chyba... Jeśli mam być z tobą szczery, widzę siebie bardzo wysoko tam i mówię to absolutnie poważnie. Robię takie numery, że kto usłyszy raz, ten zapamięta to na bardzo długo. Nie chcę się przebierać, nie chcę się wygłupiać, nie chcę udawać, że lubię coś, czego nie lubię. Nie chcę pajacować, nie chcę w jakichś rytuałach brać udziału - podsumował w rozmowie z Eską."

