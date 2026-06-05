Afera w WOT. Pułkownik podejrzany o wyłudzenia świadczeń!

Piotr Lis
Piotr Lis
PAP
PAP
2026-06-05 14:02

Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej został zawieszony w czynnościach służbowych w związku z podejrzeniami nadużyć finansowych. Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która zarzuca oficerowi m.in. wyłudzenie nienależnych świadczeń. Wojska Obrony Terytorialnej potwierdzają, że współpracują z organami ścigania, a obowiązki dowódcy przejął już inny oficer.

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Autor: WOT/ Materiały prasowe Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej

Zawieszenie dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady OT

Jak przekazał p.o. rzecznik prasowy WOT mjr Rafał Rylich, decyzją Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z 26 maja 2026 roku płk Witold B. został zawieszony w pełnieniu obowiązków. Powodem są prowadzone czynności wyjaśniające w związku z podejrzeniami nadużyć finansowych.

WOT współpracuje z prokuraturą w sprawie wyłudzeń

WOT podkreśla, że „Wojska Obrony Terytorialnej współpracują z organami prowadzącymi postępowanie i pozostają do ich dyspozycji”.

Szczegóły zarzutów prokuratury wobec pułkownika

Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydział do spraw wojskowych. Jak informuje prok. Piotr Antoni Skiba, oficer jest podejrzany o szereg oszustw na szkodę instytucji wojskowych. Wśród zarzutów wymieniane są m.in. wyłudzenia świadczeń: z tytułu nieistniejącej „rozłąki”, dotyczących przejazdów, związanych z nieodpłatnym zakwaterowaniem. Jak podkreślono: − Czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu (…) prokurator zarzuca oprócz oszustwa osiągnięcie źródła stałego utrzymania.

Po zawieszeniu płk. Witolda B. obowiązki dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przejął ppłk Artur Wasilewski.

Na obecnym etapie śledztwa prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy. Wiadomo jedynie, że w drugiej połowie czerwca planowane są dalsze czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Sprawa pozostaje w toku, a jej wynik będzie zależał od dalszych ustaleń śledczych. Na ten moment dowódca jednej z kluczowych brygad WOT został odsunięty od obowiązków do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

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