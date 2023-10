Skrajnie dziwny pies Magdy Gessler! Niebywałe, co ma zamiast sierści

Magda Gessler - rodzina, wnuki, pies

Magda Gessler w poprzedni weekend była na ślubie córki swojego wieloletniego partnera - Waldemara Kozerawskiego. Dla całej rodziny była to niezwykła uroczystość. Restauratorka, która w tym roku skończyła 70 lat, zadała szyku na weselu i zwróciła uwagę chyba wszytskich gości. Generalnie cały 2023 roku obfitował w ważne dla prowadzącej program "Kuchenne rewolucje" wydarzenia. Najważniejszym były chyba narodziny wnuka Antosia. Gdy syn Magdy Gessler opublikował fotkę po narodzinach swojego dziecka, wzruszona celebrytka stwierdziła, że "kocha nad życie". Magda Gessler na punkcie wnuków totalnie zwariowała w pozytywnym znaczeniu tego słowa, ale nie zapomina także o swoim czworonożnym przyjacielu - psu Guciu. Pupil restauratorki zdecydowanie nie zalicza się do typowych psów.

Magda Gessler twierdzi, że jej pies ma włosy, a nie sierść

Fani już kiedyś śmiali się, że ze względu na sierść Gucio przypomina... swoją panią. A propos sierści jednak, to Magda Gessler twierdzi, że jej pies wcale jej nie ma! Jak to możliwe?! Czy to jakiś specjalny okaz, skrajnie dziwny przypadek? - Gici na spacerze po ogrodzie …, nie mogę się doczekać kiedy odrosną mu włosy .. bo on ma włosy nie sierść … mój kochany pies - napisała gwiazda TVN w podpisie do zdjęcia czworonoga. Czy rzeczywiście pies Magdy Gessler ma włosy? W portalu zooplus.pl sparwdziliśmy, co piszą o tej rasie (owczarek francuski briard). O włosach się nei doczytaliśmy. Natomiast nie ma wątpliwości, że sierść tych psów robi ogromne wrażene.

W naszej galerii pod tekstem prezentujemy zdjęcia Magdy Gessler ze swoim psem Guciem. Dziwny okaz?

Wzrost do 68 cm, dobrze wyprofilowane ciało i bujna, długa sierść sprawiają, że pies rasy briard wygląda naprawdę imponująco. Charakterystyczną cechą jest "skręcona" sierść, która tworzy długie pasma na całym ciele, w tym na głowie. Mimo dość lekkiego podszerstka, bujna sierść zapewnia briardom niezawodną ochronę w każdych warunkach pogodowych. Umaszczenie briarda jest czarne, szare lub brunatne (płowe/fauve). W tym drugim wariancie dopuszcza się czarną wstęgę, z końcówkami sierści zabarwionymi na czarno. Z kolei białe znaki nie są dozwolone - czytamy na stronie zoooplus.pl w artykule o owczarkach francuskich briard.