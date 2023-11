To, co działo się przy grobie Ewy Demarczyk, totalnie rozbraja. Mała dziewczynka z plecakiem skradła nasze serca

Krystyna Sienkiewicz była aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, choć pięknie wykonywała również piosenki poetyckie, a okazjonalnie zajmowała się tworzeniem grafik. Stworzyła na przykład ilustracje do książki Wandy Majerówny "Groszek i Natalia". Sienkiewicz cieszyła się swego czasu bardzo dużą popularnością w Polsce, a w październiku 2015 roku nakładem Wydawnictwa Marginesy ukazała się biografia aktorki pt. "Krystyna Sienkiewicz. Różowe zjawisko" autorstwa Grzegorza Ćwiertniewicza. Niestety, w 2004 roku aktorka straciła 85% wzroku z powodu krwotoku przedsiatkówkowego obu oczu. Ale to nie zatrzymało Sienkiewicz, która nadal chciała pracować zawodowo. Podjęła się terapii, podczas której stan jej wzroku znacznie się poprawił. W 2008 roku nadszedł kolejny cios - aktorka doznała kontuzji, a wskutek złamania prawej ręki zachorowała na zespół Sudecka. Od 2010 roku grała jeszcze w spektaklach, lecz w 2014 r. doznała udaru mózgu, a rok później zdiagnozowano u niej czerniaka oka. Zmarła 12 lutego 2017 roku w jednym ze szpitali w Warszawie. Powód? Komplikacje spowodowane infekcją układu oddechowego.

Skromny grób Krystyny Sienkiewicz. Na cmentarzu można przeoczyć miejsce, w którym spoczywa aktorka

Krystyna Sienkiewicz została pochowana 21 lutego 2017 r. w kolumbarium na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie i zgodnie z jej wolą, uroczystości miały charakter świecki. 1 listopada 2023 roku reporter "Super Expressu" odwiedził jej skromny grób. Na cmentarzu można łatwo przeoczyć miejsce, w którym spoczywa aktorka, bo jest to niewielka mogiła, wśród wielu innych. Jest to jednocześnie miejsce zadbane, do którego do dziś chodzą fani aktorki, by oddać jej pamięć i pomodlić się. Prywatnie Krystyna Sienkiewicz wyszła za mąż za piosenkarza Włodzimierza Rylskiego, ale rozwiodła się z nim po roku małżeństwa, a potem wyszła za aktora i asystenta reżysera Andrzeja Przyłubskiego, z którym miała adoptowaną córkę Julię i z którym rozwiodła się po 14 latach małżeństwa. Bratankiem aktorki jest lekarz i muzyk Kuba Sienkiewicz.

