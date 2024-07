Skrzynecka szokuje na ściance. Jej twarz żyje własnym życiem! Co się dzieje?! "Inny człowiek"

Ujawniono przyczynę śmierci ukochanej Clinta Eastwooda. Trudno w to uwierzyć

Katarzyna Skrzynecka, jej mąż Marcin oraz córka Alikia, postanowili wybrać się do kina. W blasku fleszy, rzecz jasna, ponieważ rodzina pojawiła się na "ściance" z okazji premiery filmu Marvela pt. "Deadpool & Wolverine". Całą uwagę skupiła na sobie sama celebrytka, która zszokowała wyrazistym makijażem i nietypową stylizacją. Szczególne emocje wzbudziły wyraz jej twarzy oraz kolczyki. Trzeba przyznać, że celebrytka nieźle poszalała z tym, jak postanowiła się ubrać. Największą krytykę zebrała jednak za to, jak wygląda w rzeczywistości w porównaniu z mediami społecznościowymi, gdzie od miesięcy, jeśli nie od lat, zarzuca się jej przesadne przerabianie zdjęć. Katarzyna Skrzynecka odniosła się nawet do tej krytyki, pokazując się bez filtrów i tłumacząc, dlaczego ich używa. Tym razem, na premierze nowego "Deadpoola", tak zwanych upiększaczy nie dało się zastosować. Czyżby celebrytka specjalnie stroiła więc takie miny? Gwiazda programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pokazała się w sukience z kwiatowym motywem, ozdabiając się różowymi dodatkami. Internauci nie mieli dla niej litości.

Mąż Katarzyny Skrzyneckiej ubrał się cały na biało, nawet nie próbując odwrócić uwagi od stylizacji żony. Zresztą to ona znalazła się na językach ludzi w mediach społecznościowych i w komentarzach pod artykułami na różnych stronach plotkarskich. - Ja ją bardzo lubię i nic mi do jej stylu. Ale potem wchodzi człowiek na jej instagrama i filtrów nawalone, zupełnie inny człowiek. I z tym jest problem - napisał jeden z komentujących na Pudelku. - Wszystkiego za dużo. (...) Pani Kasiu, dlaczego Pani sobie to robi? Ten ciężki makijaż, obciachowe kolczyki, ta szata zwana sukienką. Nie, nie i jeszcze raz nie - dopisali dobitnie kolejni. Nie brakuje też wpisów, że Skrzynecka jest piękną kobietą i bez tego "kombinowania" wygląda dobrze, więc powinna stawiać na naturalność. Myślicie, że kiedyś celebrytka posłucha tych rad i pokaże się tak na ściance? Czas pokaże.

