Śliczna polska aktorka pozwoliła się oszpecić do roli. Na tych zdjęciach z "Tatuażysty z Auschwitz" jest nie do rozpoznania

Ach, co to był za ślub!

Anna Próchniak to młoda aktorka znana z takich produkcji jak: "Miasto 44" i "Najlepszy" oraz seriali "Behawiorysta", "Wotum nieufności", "Belle Epoque" i "Bodo", gdzie wcielała się w rolę przedwojennej gwiazdy kina Nory Ney. Rola w międzynarodowej produkcji, jaką jest ekranizacja "Tatuażysty z Auschwitz" to ogromna szansa dla młodej aktorki. W filmie polska piękność jest jednak niemal nie do rozpoznania. Rola wymagała od niej wiele, ale także już bardzo wiele dała, a przyniesie pewnie jeszcze więcej.

Anna Próchniak wzruszająco o pracy nad filmem

Aktorka zamieściła na swoim profilu na Instagramie pamiątkowy wpis, w który poinformowała, że właśnie zakończyły się trwające 5 miesięcy zdjęcia do filmu. "Jestem dozgonnie wdzięczna za tę pełną wyzwań i czysto piękną podróż. Dziękuję @heathermorrisauthor za opowiedzenie światu historii Lale'a i Gity. Dziękuję całej niesamowitej obsadzie, ekipie, producentom i scenarzystom. Dawno nie czułem się tak bezpiecznie pracując na planie. Kocham was i tęsknię za wami wszystkimi" - napisała w poście. Wpis opatrzyła kilkoma fotografiami, dwa z nich pochodzą z planu filmowego i zdradzają, jak Próchniak będzie wyglądała w swojej roli Gity. Trzeba przyznać, że trudną ją rozpoznać na tych fotografiach. Całość artystka zamknęła cytatem z Rainera Marii Rilkego: „Niech wszystko ci się przydarzy. Piękno i terror. Po prostu idź dalej. Żadne uczucie nie jest ostateczne".

O czym opowiada "Tatuażysta z Auschwitz"

"Tatuażysta z Auschwitz" to historia Słowaka Lale Sokołowa. Bohater trafia do obozu koncentracyjnego Auschwitz i tam tatuuje swoich współwięźniów. W obozie poznaje Gitę Furman i zakochuje się w niej. W serialu lale'a zagra go Jonah Hauer-King, a w postać jego ukochanej, Gity Furman, wcieli Anna Próchniak. Fabułę produkcji osadzono w czasie niemal 60 lat po wojnie. Lale spotka wtedy początkującą wówczas pisarkę Heather Morris (Melanie Lynskey). Po śmierci ukochanej mężczyzna zdobywa się na odwagę, by opowiedzieć wzruszającą historię całemu światu.

Polecamy galerię: Dali się oszpecić do filmu "Gierek"