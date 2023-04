Polska aktorka obok Harveya Keitela! Ekranizacja "Tatuażysty z Auschwitz"

Przyjaciółka wpędziła Herbuś w ogromne kłopoty. Choć długi po niej spłaca do dziś, to wybaczyła jej oszustwo

Produkcja opowiada o Słowaku Lale Sokołowie, który trafiając do obozu koncentracyjnego Auschwitz zaczyna tatuować swoich współwięźniów. W serialu zagra go Jonah Hauer-King, a w postać jego ukochanej, Gity Furman wcieli się polska aktorka Anna Próchniak. - To ogromny przywilej móc opowiedzieć niesamowitą historię, którą tak odważnie podzielił się Lale. Mam najwyższy szacunek i podziw dla jego zdolności znalezienia człowieczeństwa i dobroci w najbardziej nieludzkich miejscach. Scenariusz serialu w przejmujący i żywy sposób przedstawia ten przerażający czas w naszej historii. Czuję się dumny, mogąc uhonorować niezwykłą podróż Lalego i Gity - powiedział odtwórca tytułowej roli cytowany przez portal „The Wire”.

Anna Próchniak (35 l.) to młoda aktorka znana z takich produkcji jak: "Miasto 44" czy "Najlepszy" oraz seriali "Behawiorysta", "Wotum nieufności", "Belle Epoque" i "Bodo", gdzie wcielała się w rolę przedwojennej gwiazdy kina Nory Ney. - Rola Gity to jedno z największych wyróżnień w mojej dotychczasowej karierze, a również przejmujące doświadczenie. Wiem, że nie będzie to łatwa historia do opowiedzenia, ale będę ją traktować z największym szacunkiem - zapewnia Próchniak.

Obsada serialu

W filmie zagra także znany amerykański aktor Harvey Keitel (84 l.) znany z takich filmów jak: "Zły porucznik", Fortepian", "Pulp Fiction", "Wściekłe psy" czy "Thelma i Louise". Wcieli się on w podstarzałego Lalego. W obsadzie znaleźli się także Marcel Sabat ("Kamienie na szaniec", "M jak miłość"), Melanie Lynskey ("Dwóch i pół", "The Last of Us"), Jonas Nay, Tallula Haddon, Mili Eshet, Yali Topol Margalith, Phénix Brossard oraz Ilan Galkoff (Dobry omen).

Serial rozpocznie się niemal 60 lat po wojnie, kiedy to Lale (Harvey Keitel) spotkał się z początkującą wówczas pisarką Heather Morris (Melanie Lynskey). Po śmierci ukochanej mężczyzna zdobył się na odwagę, by opowiedzieć wzruszającą historię całemu światu. - Historia wielkiej miłości, przedstawionej w cieniu horroru rozgrywającego się w Auschwitz jest świadectwem siły i dobra, jakie tkwią w ludziach - mówi Harvey Keitel.

O czym jest "Tatuażysta z Auschwitz"?

Lale Sokołow trafił do Auschwitz w 1942 roku jako dwudziestosześciolatek. Jego zadaniem było tatuowanie numerów na przedramionach przywożonych do obozu więźniów. Pewnego dnia w kolejce stanęła młoda przerażona dziewczyna - Gita. Lale zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. I obiecał sobie, że bez względu na wszystko uratuje ją. Wykorzystał swoją pozycję nie tylko, by jej pomóc. W obozie po raz pierwszy rozmawiali, flirtowali, wymienili pocałunki. Ich uczucie przetrwało nazistowskie piekło: po wojnie odnaleźli się, pobrali i spędzili razem resztę życia - czytamy w oficjalnym opisie powieści Heather Morris, której polski przekład ukazał się w kwietniu 2018 roku.

Lale i Gita w 1948 roku wyemigrowali go Australii, gdzie w 1961 roku urodził się im syn Gary. Żona tytułowego tatuażysty z Auschwitz zmarła w 2003 roku. Sokołow odszedł trzy lata później w wieku 90 lat.

Jonah Hauer-King, Anna Próchniak, Melanie Lynskey and Jonas Nay confirmed to star in Peacock and Sky’s series adaptation of ‘THE TATTOOIST OF AUSCHWITZ.’(https://t.co/kHWxoEGHjR) pic.twitter.com/OeKApUh05M— Film Updates (@FilmUpdates) March 16, 2023

