Ślub Katarzyny Bujakiewicz. Aktorka miała prawie 46 lat

Katarzyna Bujakiewicz swego czasu była jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. W ostatnich latach nie było o niej tak głośno, jak w czasach, gdy serial "Na dobre i na złe", w którym występowała, bił rekordy popularności. W 2014 roku Katarzyna Bujakiewicz weszła do polityki. Wystartowała w wyborach samorządowych i zdobyła mandat radnej. Cztery lata później gwiazda seriali "Na dobre i na złe" i "Magda M." wzięła ślub z Piotrem Maruszewskim, a potem wybrała się z nim w poślubną podróż do Kołobrzegu. Po niemal sześciu latach od momentu, gdy stała się żoną, ujawniła szczegóły ślubu w rozmowie z Izabelą Janachowską. Katarzyna Bujakiewicz nie była najmłodszą panną młodą. Gdy stawała na ślubnym kobiercu, miała prawie 46 lat.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Anny Przybylskiej ze swoim jedynym mężem Dominikiem Zygą i z Jarosławem Bieniukiem

Ślub Katarzyny Bujakiewicz. Aktorka mówi o Annie Przybylskiej

Mówiąc o swoim ślubie, aktorka nawiązała do przyjaciółki - Anny Przybylskiej, która nie zdążyła przed śmiercią wyjść za swojego wieloletniego partnera Jarosława Bieniuka. Katarzyna Bujakiewicz i Piotr Maruszewski także mieli pokaźny staż w związku. Do tego razem wychowywali córkę. - Historia tego ślubu jest też taka, oprócz dziecka, że po śmierci Ani Przybylskiej, jak wiem, że potem nie wiadomo co z wszystkim, oni też nie byli małżeństwem, oczywiście wszystko to rozwiązali, to prościej jest, jak ten mąż wchodzi do szpitala i mówi: "Jestem mężem" - tłumaczyła była gwiazda "Na dobre i na złe". Co ciekawe, męża Katarzyny Bujakiewicz na zaręczyny namówić miała ich córka. W końcu Piotr Maruszewski się zdecydował na oświadczyny. Mocno nietypowe...- Dał mi pierścionek zakupiony za pięć euro na targu - wspominała ze śmiechem aktorka.