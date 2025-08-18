Ślub Wersow i Friza przejdzie do historii. Fani dostaną film na dużym ekranie!

Wersow i Friz zaskoczyli swoich fanów! Najpopularniejsza para polskiego internetu ogłosiła, że są już po ślubie. Ceremonia odbyła się w gronie najbliższych, w miejscu, które sami nazywają "najpiękniejszym na świecie". Jakby tego było mało, całą historię ich miłości i kulisy tego wyjątkowego dnia zobaczymy na dużym ekranie. Szykuje się premiera sezonu!

Ich zniknięcie z mediów społecznościowych na kilka tygodni budziło ogromne emocje i liczne spekulacje. Dlaczego Wersow i Friz nagle ucichli, skoro zwykle byli tak blisko swoich obserwatorów? Teraz wszystko stało się jasne. Para nie tylko potwierdziła swoje małżeństwo, ale również ogłosiła premierę filmu dokumentalnego.

Wersow i Friz powiedzieli sobie sakramentalne tak. Nagrali film, który będą puszczać w kinach

"Powiedzieliśmy sobie TAK i chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na Ziemi" - napisali na Instagramie, publikując romantyczne zdjęcia z uroczystości. Ich wyznanie momentalnie obiegło polski internet, a fani zasypali ich tysiącami komentarzy i gratulacji.

Dla wielu internautów ślub Wersow i Friza był tylko kwestią czasu. Od lat tworzyli najgłośniejszy duet w polskiej sieci, a ich wspólne projekty gromadziły miliony wyświetleń. Połączyła ich nie tylko miłość, ale też dochodowy biznes. Razem stworzyli medialne imperium!

Nie dziwi więc, że ceremonia odbyła się w tajemnicy, daleko od błysku fleszy i kamer. Para zdecydowała się na intymne przeżycie tej chwili w gronie rodziny i przyjaciół. Jednak, jak sami podkreślili, nie zapomnieli o swoich fanach. Już jesienią każdy będzie mógł zobaczyć ich historię na dużym ekranie.

3 października 2025 roku do kin trafi film "FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online", w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego. To nie tylko zapis ich ślubu, ale również opowieść o relacji, która rozwijała się na oczach całej Polski. 

Powiedzieliśmy sobie „TAK”. Zniknęliśmy na dwa miesiące… bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie. Powiedzieliśmy sobie „tak” i chcieliśmy to przeżyć z najbliższymi w najpiękniejszym miejscu na Ziemi. A teraz wracamy – szczęśliwsi niż kiedykolwiek – i już niedługo zobaczycie naszą historie na dużym ekranie. To film nie tylko o tym jednym dniu, ale przede wszystkim o nas, o naszym związku. Premiera „FRIZ & WERSOW. Miłość w czasach online” już 3 października w kinach. Miłość, która przetrwa każdy kadr, każdą burzę i każdą chwilę - napisał na instagramowym koncie Friz.

