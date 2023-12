Co na to piosenkarka?

Ich Troje utwory. Nie wszystkie napisał Jacek Łągwa

Od początku istnienia Ich Troje główną twarzą zespołu jest Michał Wiśniewski, natomiast mózgiem kapeli bez wątpienia jest Jacek Łągwa, kompozytor największych przebojów, takich jak "Powiedz*, "Mam już dość" czy "Zawsze z Tobą chciałbym być". Jednak nie wszystkie wielkie hity są autorstwa łódzkiego muzyka. Przykładem jest wspomniane "A wszystko to... (bo ciebie kocham)". Utwór powstał bowiem w bliskich Michałowi Wiśniewskiemu Niemczech, w którym wokalista spędził część swojej trudnej młodości. Przy okazji 20-lecia Ich Troje Polsat zorganizował specjalny jubileuszowy koncert. Na stronie telewizji mogliśmy przeczytać m.in. o szlagierze, która dał zespołowi "kopa w górę".

"A wszystko to... (bo ciebie kocham)" w niemieckiej wersji. Ale czad!

Można zaryzykować stwierdzenie, że właśnie od "A wszystko to... (bo ciebie kocham)" zaczęła się wielka kariera zespołu. - Był rok 1999 i Polacy po raz pierwszy usłyszeli piosenkę "A wszystko to…(bo ciebie kocham)" i niemal oszaleli na jej punkcie - był to cover utworu "Alles aus Liebe" niemieckiego zespołu Die Toten Hosen. Ta piosenka trafiła w gusta rodaków z siłą rażenia pioruna, a charyzmatyczny i prawdziwy na scenie Michał Wiśniewski i Ich Troje stali się gwiazdami - czytamy w notce o Ich Troje. Dotarliśmy do niemieckiej wersji szlagieru. Jej tytuł brzmi "Alles aus Liebe". Wykonawcą utworu jest popularny zespół Die Totern Hosen. Posłuchaj koncertowej wersji szlagieru znanego w Polsce jako "A wszystko to…(bo ciebie kocham)". Jest czad! Ale czy podoba Wam się bardziej niż wykonanie Ich Troje? Zapraszamy do udziału w naszej sondzie.

