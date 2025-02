Śmierć uwielbianej aktorki była szokiem! Lekarze długo walczyli o jej życie

Halina Skoczyńska o aktorstwie marzyła od dziecka. Wspierana przez bliskich wyjechała z rodzinnego Ostrowca Świętokrzyskiego, by podjąć naukę na krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Zadebiutowała jeszcze podczas studiów. Na czwartym roku wcieliła się w rolę Dziewczyny w spektaklu "Anna Livia" Jamesa Joyce’a we wrocławskim Teatrze Współczesnym.

Od debiutu w 1976 roku występowała w teatrach w całej Polsce. W sumie zagrała ponad 80 ról, za które była wielokrotnie nagradzana. Kwestią czasu było aż upomni się o nią kamera. Przez lata można było podziwiać ją w wielu produkcjach. Halina Skoczyńska zagrała m.in. w nominowanej do Oscara "Idzie" Pawła Pawlikowskiego. Widzowie pokochali ją m.in. za rolę przyjaciółki Ireny w filmie "Och Karol", ale przede wszystkim za postać w serialu "Rodzinka.pl", gdzie grała babcię Janinę, matkę Natalii Boskiej granej przez Małgorzatę Kożuchowską.

Środowisko artystyczne ceniło Skoczyńską nie tylko za talent, ale również jej osobowość. Była niezwykle ciepłą osobą, która mimo wielu problemów w życiu prywatnym nie traciła optymizmu. A spotkało ją wiele tragedii. Jako młoda studentka straciła ojca. Kilka lat później zmarła jej starsza siostra. Zagrożone było również życie jej jedynego syna.

W maju 2016 roku Halina Skoczyńska przygotowywała się do premiery spektaklu "Twoje i moje" w Teatrze Ateneum w Warszawie. Niespodziewanie, na trzy dni przed tym ważnym wydarzeniem trafiła do szpitala. Lekarze przez kilkanaście godzin walczyli o życie aktorki. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się jej uratować. Halina Skoczyńska zmarła 17 maja. Miała 62 lata. Dopiero po śmierci okazało się, że żyła z tykającą bombą zegarową w głowie, czyli niewykrytym wcześniej tętniakiem.

To był tętniak. Nawet nie wiedziała, że go ma. Operacja trwała blisko 12 godzin, lekarze do końca walczyli o jej życie - mówił Michał Grudziński, który w "Rodzince.pl" grał jej serialowego męża.