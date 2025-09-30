Śmierć w dniu urodzin! Influencerka zginęła, jadąc świętować swoje 29. urodziny

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-09-30 18:08

Świat mediów społecznościowych pogrążył się w żałobie. Brazylijska influencerka fitness, Luanna Raquel de Araújo Melo, zginęła w tragicznym wypadku samochodowym w dniu swoich 29. urodzin. Młoda kobieta, obserwowana przez niemal 100 tysięcy fanów na Instagramie, jeszcze kilka miesięcy temu planowała ślub marzeń. Niestety, los okazał się dla niej bezwzględny.

Śmierć w dniu urodzin! Influencerka zginęła, jadąc świętować swoje 29. urodziny

Autor: alguemdefeira/ Instagram

Tragedia rozegrała się na ruchliwej autostradzie w pobliżu Feira de Santana, w północno-wschodniej części Brazylii. W samochodzie oprócz Luanny znajdował się jej narzeczony, 36-letni właściciel siłowni Korbinian Andreas Dengler, a także ich 24-letni przyjaciel Pal Herbson Nunes Negrão. Cała trójka zginęła na miejscu po zderzeniu z ciężarówką przewożącą pomidory, która według świadków zjechała na przeciwległy pas ruchu i spowodowała śmiertelny karambol.

Nie żyje popularna influencerka. Miała tylko 29 lat!

Luanna była jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w regionie. Jej profil na Instagramie, pełen porad fitnessowych, inspiracji modowych i relacji z życia codziennego - przyciągał on dziesiątki tysięcy obserwatorów. Internauci cenili ją za naturalność, otwartość i energię, jaką dzieliła się z innymi. W ostatnich miesiącach chętnie publikowała również kadry ze swojego życia uczuciowego. Z Korbinianem planowała wesele, o którym mówiła jako o "największym marzeniu".

Feralnego dnia para miała udać się na świętowanie urodzin Luanny. Niestety, ich podróż zakończyła się tragedią. Według brazylijskiej policji federalnej kierowca ciężarówki przewożącej pomidory stracił panowanie nad pojazdem i wpadł na samochód pary. 

Śmierć Luanny i jej narzeczonego wzbudziła ogromne poruszenie. Jej dawna szkoła, Colégio Santa Sofia, wystosowała specjalne oświadczenie, w którym podkreślono, że influencerka była "nie tylko utalentowaną uczennicą, ale także córką cenionego nauczyciela sportu Cristiano Melo". Do rodziny i bliskich płyną słowa wsparcia od fanów, przyjaciół i osób, które śledziły jej internetową działalność. Pod najnowszymi zdjęciami influencerki pojawiły się tysiące komentarzy pełnych smutku i niedowierzania.

Wstrząs wywołał także fakt, że tragedia wydarzyła się w tak symbolicznym dniu, a dokładniej w urodziny Luanny, które miały być okazją do świętowania, a stały się dramatycznym końcem jej życia.

