Smutna informacja z TVP. Nie żyje Krzysztof Rottbard, bohater programu "Sanatorium Miłości"

Krzysztof Rottbard był jednym z bohaterów pierwszej edycji hitowego programu Telewizji Polskiej, "Sanatorium Miłości". Mężczyzna w programie niestety nie znalazł swojej drugiej połówki, ale przez widzów został zapamiętany jako zawsze miły, uśmiechnięty i serdeczny. We wtorkowe popołudnie na mediach społecznościowych programu przekazano smutną informację o śmierci Krzysztofa Rottbarda. Miał 67 lat.

Nie żyje bohater pierwszej edycji "Sanatorium Miłości". Krzysztof Rottbard miał 67 lat

We wtorek produkcja poinformowała o śmierci mężczyzny. - Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Rottbard, uczestnik pierwszej edycji Sanatorium Miłości. Zmarł w wieku 67 lat. Rodzinie i bliskim Krzysztofa składamy wyrazy współczucia - możemy przeczytać w opublikowanym wpisie.

Swój udział w tym programie traktował jako przygodę. Jak sam powiedział, ciekaw był jak zareagują jego znajomi.

- Ciekaw byłem, co moi rówieśnicy robią, jakie mają pasje, zainteresowania, czego oczekują od życia i co ich cieszy. Na co dzień obracam się w młodszym towarzystwie, ale też już trochę rdza zaczyna się odkładać. (śmiech) Dla mnie udział w tym programie był jak wejście do odrdzewiacza - mówił swojego czasu w rozmowie z Edytą Karczeską-Madej.

