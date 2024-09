Smutna wiadomość dla fanów kreskówek. Nie żyje David Graham, Migotek w "Muminkach", dziadek świnki Peppy

Nie żyje dziadek "Świnki Peppy"

David Graham odszedł 20 września 2024 roku. Znany brytyjski aktor dubbingowy dożył pięknego wieku 99 lat. O śmierci artysty poinformował BBC News, a informację potwierdził producent telewizyjny Jamie Anderson, syn twórcy "Thunderbirds". W oświadczeniu dla mediów napisał m.in, że jest mu "bardzo smutno potwierdzić, że David zmarł w wieku 99 lat".

"Kultowy głos i wspaniały człowiek"

Wspaniały aktor, kultowy głos i wspaniały człowiek. Wszyscy będziemy za nim bardzo tęsknić - napisał Anderson na portalu X.

Kariera Davida Grahama

David Graham karierę zaczynał w latach 60. i 70-tych ub.w. Aktor podkładał głos w serialu "Doktor Who". Jego głos do dziś rozpoznamy w postaciach lokaja i szofera Aloysiusa Parkera w serial science fiction dla dzieci "Thunderbirds" oraz w jego filmowych kontynuacjach. W latach 1965-1966 Graham grał także pilota Gordona Tracy'ego i inżyniera Brainsa.

W 2015 r. Graham wrócił do gry jako jedyny członek oryginalnej obsady. Aktor wziął udział w nowej wersji serialu "Thunderbirds Are Go!". Tam po raz kolejny możemy go usłyszeć w roli Parkera.

Najmłodsi widzowie animowanych bajek doskonale znają Grahama jako dziadka "Świnki Peppy", a także Migotka w "Muminkach".

Największe sukcesy Grahama

David Graham urodził się 11 lipca 1925 roku w Londynie. Jego siostra wyszła za mąż za G.I. i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. Graham kształcił się w Nowym Jorku, w Neighborhood Playhouse School of the Theatre u Sanforda Meisnera, a następnie służył w Królewskich Siłach Powietrznych jako mechanik radarowy.

Kiedy Graham wrócił do Anglii, zaczął karierę teatralną. Jego przełomową rolą był Givoli w "The Resistible Rise of Arturo Ui". Po tym sukcesie reżyser Michael Blakemore polecił aktora na przesłuchanie do zespołu teatralnego Laurence'a Oliviera, dzięki czemu Graham pojawił się w Saturday Sunday Monday.

W 1958 roku Graham zagrał w serialu telewizyjnym "Prywatny detektyw". W latach 1975-1977 Graham był członkiem Radio Drama Company. W 1979 roku zagrał profesora Kiereńskiego w powieści "Doctor Who City of Death". Później zagrał rolę Wielkiego Brata w telewizyjnej reklamie Super Bowl w 1984 roku. W 2004 roku Graham użyczył głosu Dziadkowi w filmie "Świnka Peppa". W następnym roku zagrał Alberta Einsteina w filmie dokumentalnym Horizon, był bardzo dumny, że BBC właśnie jego wybrało do głównej roli.

Tę rolę grał najdłużej

W 2009 roku Graham zaczął grać Edwarda Elgara w "Stirring the Spirit" i wielokrotnie powtarzał tę rolę przez kolejne 10. lat. W latach 2015-2020 ponownie wcielił się w rolę Parkera w Thunderbirds Are Go, reboocie oryginalnej serii.

Aktor zmarł 20 września w wieku 99 lat.

