Irena Santor to ikoniczna postać polskiego show-biznesu, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Od lat na scenie, budząca zachwyty wszędzie tam, gdzie się pojawi. Elegancka, kulturalna i piekielnie uzdolniona - to słowa, które opisują zaledwie fragment tego, jaka jest Irena Santor. 89-letnia dziś wokalistka dokonała w swoim życiu wiele, a ostatnio na nowo wzbudziła emocje fanów, pojawiając się na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Carpathia. Wszyscy zastanawiali się: czyżby miała zaśpiewać?! Czy to powrót na scenę? Niestety, smutne wieści są takie, że była "jedynie" (albo aż) gościem honorowym wydarzenia. Po tym, co Irena Santor wyznała w "Super Expressie", nic nie będzie takie samo. Fanom pękły serca i póki co nic nie zapowiada tego, że zostaną sklejone na nowo w całość.

Smutne wieści o Irenie Santor. Już nic nie będzie takie samo, fanom pękły serca!

Irena Santor, rozmawiając z "Super Expressem", wspominała swoją karierę. Powiedziała też, jaką decyzję podjęła około dwóch lat temu. 89-letnia artystka stwierdziła, ku niezadowoleniu fanów, że wycofuje się z zawodu. Nie tęskni za estradą, woli podziwiać innych artystów.

- Mam się świetnie. Na zdrowie nie narzekam, ale na występy, koncerty z pełnym repertuarem nie mam już tyle siły. Ja już swoje wyśpiewałam. Teraz chcę usłyszeć, jak moje piosenki śpiewa młode pokolenie, a także interesuję się tym, co współczesne pokolenie ma w ogóle do zaproponowania w sztuce estradowej - powiedziała Irena Santor w rozmowie z "Super Expressem".

To smutne wieści dla jej wielbicieli, ale zapewne nie dla niej samej - skoro czuje się świetnie, to to jest najważniejsze. A nam pozostaje tęsknota za jej fenomenalnymi występami. Fani przesyłają najlepsze życzenia dla swojej idolki.

