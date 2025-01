Sokołowska niedawno urodziła syna. Teraz aż huknęło o problemach jej męża. Milionowe długi

"Dlaczego on mi to robi?"

Katarzyna Sokołowska największą popularność w Polsce zdobyła za sprawą programu "Top Model", którego stała się jurorką. Jako reżyserka pokazów modnych dała się poznać widzom jako profesjonalistka. Jednocześnie u większości osób wzbudziła sympatię, co spotkało się z ciepłym jej przyjęciem na szklanym ekranie. Prywatnie Sokołowska jest żoną Artura Kozieja, biznesmena związanego z branżą hotelową. To właśnie razem z nim zdecydowali się na dziecko, które Katarzyna urodziła, mając 49 lat. Wówczas w mediach wypowiadała się na temat późnego macierzyństwa i radości, które dał parze syn - Ivo Lew. Maleństwo przyszło na świat w 2022 roku, a teraz aż huknęła informacja o problemach finansowych małżeństwa. Chodzi konkretnie o firmy i spółki, którymi zajmuje się mąż reżyserki, Artur Kozieja. "Puls Biznesu" donosi, że przedsiębiorstwa zostały objęte restrukturyzacją z powodu ogromnych długów. Kozieja jest właścicielem grupy Europlan i zarządza między innymi marką Lake Hill Karkonosze, która oferuje tzw. condohotele - chodzi o to, by w jednym obiekcie znajdowały się pokoje będące własnością różnych osób. Poprzez wynajmowanie tych pokojów, dany przedsiębiorca zarabia. Jak się okazuje, zadłużenie każdego z hotelu Kozieja wynosi około cztery miliony złotych, co łącznie daje niebotyczne kwoty. Szczegóły poniżej.

Artur Kozieja, mąż Katarzyny Sokołowskiej, w finansowych tarapatach. "To przez wysoką inflację"

Artur Kozieja w oświadczeniu, które przekazał portalowi "Horecabc", podkreślił ,że sytuacja jest pod kontrolą. Trwa opracowywanie porozumienia z grupą ponad 400 osób, które upominają się o swoje należności. Biznesmen tłumaczy, że zamieszanie spowodowane jest wysoką inflacją.

- Od blisko pół roku prowadzimy rozmowy i negocjacje z właścicielami apartamentów sprzedanych w systemie CONDO w naszych hotelach na temat wysokości i warunków wypłat czynszów najmu. Czynsze te w ostatnich 2 latach w wyniku wysokiej inflacji, która przekłada się na indeksację wartości czynszów, wzrosły o niemal 30%. Rozmowy i negocjacje z tak rozproszoną grupą ponad 400 właścicieli apartamentów są niezwykle trudne - napisał Artur Kozieja w swoim oświadczeniu.

Oprócz tego, planowana jest sprzedaż projektu w Zakopanem, co ma pomóc w spłacie licznych zobowiązań. Właściciele apartamentów domagają się natomiast audytu finansowego i większej transparentności działań. "Puls Biznesu" donosi bowiem, że doszło do zakupu udziałów w innej spółce Koziei za kwotę 5,7 milionów złotych. Wskazano też na "nietypowe warunki udzielonych pożyczek", które mają budzić wątpliwości inwestorów.

Pięć spółek w restrukturyzacji. "Hotele obciążone hipotekami, długi wciąż rosną"

Od 1 stycznia 2025 roku, jak wynika z ustaleń serwisu, pięć spółek męża Katarzyny Sokołowskiej weszło w restrukturyzację. Jedna to Masuria Resort Investmens, operator hotelu w Ostródzie, a reszta związana jest z hotelem Lake Hill Karkonosze Resort & Spa w Sosnówce. Inwestycje Artura Koziei w Karkonoszach i na Mazurach mają być ponoć obciążone hipotekami, a długi wciąż rosną. Portale opisują, że w Ostródzie są hipoteki na rzecz ZUS i urzędu skarbowego, a hotel w Sosnówce ma dwie hipoteki na rzecz spółki TT Finanse. Trudna sytuacja biznesu męża Sokołowskiej z pewnością spędza sen z powiek nie tylko mężczyzny, lecz i całej rodziny. To samo tyczy się tych, którzy współpracują z biznesmenem i - jak twierdzą - na wszystkim tracą. Ewentualnych poszkodowanych jest lub może być więcej. Pozostaje czekać na to, aż sytuacja się wyklaruje.

