Sonia Bohosiewicz jest jedną z najaktywniejszych polskich gwiazd na Instagramie. Na jej profilu regularnie pojawiają się zdjęcia oraz relacje. Za pośrednictwem mediów społecznościowych gwiazda chwali się swoją karierą, kulisami życia prywatnego, a także odpowiada na pytania fanów.

Sonia Bohosiewicz chuda jak pietruszka. Tak gwiazda dba o sylwetkę

Sonia Bohosiewicz to prawdziwy wulkan energii. Wszędzie jest jej pełno. Gwiazda na swoim koncie ma masę ciekawych projektów - teatralnych, filmowych oraz serialowych. We wszystkich zawsze prezentuje się doskonale. Mimo dojrzałego wieku aktorka cały czas wygląda pięknie. Niedawno zdradziła przepis na szczupłą sylwetkę. Na jaw wyszło, że to zasługa regularnych treningów.

Nie boję się zmarszczek. Bardzo bym nie chciał mieć znowu 18 lat. Mam wrażenie, że teraz jestem w takim optymalnym wieku. Trzy lata temu też tak myślałam. Zastanawiam się kiedy będzie ten moment, kiedy nagle będę miała urodziny i powiem, mój optymalny moment minął i skupmy się i teraz idziemy w dół - powiedziała w wywiadzie dla TVN Style Sonia Bohosiewicz.

Wszystko wskazuje na to, że gwiazda z nowym rokiem podjęła się kolejnego wyzwania. Tym razem postawiła na jogę. Nie są to jednak zwykłe zajęcia, a takie prowadzone w odpowiednio wysokiej temperaturze. Dzięki intensywnym ćwiczeniom, które łączą w sobie wykonywanie tradycyjnych asan w warunkach saunowych, ciało pracuje mocniej, a efekty widoczne są znacznie szybciej.

Hot yoga. Nowa zajawka z nowym rokiem Zaraziła mnie @majabohosiewicz W Hiszpanii ledwo uszłam z życiem, patrzyłam na Maję, że skubana w 46 minucie nadal podnosi nogę i trzyma pion, a ja ledwie dysze na podłodze. Ale! Potem rzekła: jedyne co możesz do końca swych dni utrzymać, ćwicząc, to WYTRZYMAŁOŚĆ - kondycja jest do wypracowania. No to… do pracy - napisała w sieci wyraźnie dumna z siebie Sonia Bohosiewicz.

