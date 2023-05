Spadliśmy z krzeseł, gdy dowiedzieliśmy się, kim jest brat Grzegorza Markowskiego. Dwa różne światy, nie dogadywali się

Grzegorz Markowski skupia się aktualnie na swoim zdrowiu i dobrym samopoczuciu, dlatego wycofał się w cień, z dala od błysku reflektorów i kamer. Lider zespołu Perfect odwołał nawet trasę z okazji 40-lecia zespołu, bo nie czuł się na siłach, by ruszyć w podróż po całej Polsce. Patrycja Markowska, jego córka, wrzuciła wspólne zdjęcie z ojcem niedawno z okazji świąt. Fani byli pod wrażeniem tego, jak dobrze wygląda Grzegorz. A teraz zaczytują się w informacje na jego temat. Niewiele osób wie na przykład, kim jest brat Grzegorza Markowskiego, Rafał Markowski. To bardzo ciekawe! Panowie pochodzą z dwóch różnych światów, niegdyś - być może z tego powodu - niezbyt dobrze się dogadywali. Dopiero po latach znaleźli wspólny język. Co ich poróżniło?

Kim jest brat Grzegorza Markowskiego, Rafał Markowski? Dwa różne światy, długo się nie dogadywali

Rafał Markowski, brat Grzegorza Markowskiego, jest... biskupem! Mężczyzna ofiarował swoje życie Bogu i wybrał drogę duchownego. Jako ksiądz przez wiele lat był rzecznikiem prasowym kardynała Kazimierza Nycza, potem został wybrany na nowego biskupa pomocniczego w warszawskiej archidiecezji. Jest również wykładowcą akademickim. Sam kiedyś pracował w mediach, Rafał Markowski był wówczas dyrektorem Radia Józef (dziś jest to Radio Plus). Ma opinię ciepłego, dobrego człowieka.

- W latach 2019-2021 był przewodniczącym komitetu do spraw prymasa Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. W latach 2016-2022 był przewodniczącym Rady do spraw Dialogu Religijnego i Komitetu do spraw Dialogu z Judaizmem. Co więcej, w 2022 roku został przewodniczącym Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu. W 2021 rok został też członkiem Rady Fundacji na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej i Rady Programowej KAI. W 2016 roku został ambasadorem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie - podaje magazyn "Viva!".

Jaką relację mają Grzegorz Markowski i Rafał Markowski? Przez lata była ona dość napięta. W rozmowie z tygodnikiem "Niedziela" Rafał Markowski kiedyś powiedział nawet, że stara się unikać zestawiania z bratem Grzegorzem. Cóż, są w końcu z dwóch różnych światów. Życie rockmana nie pasuje raczej do życia duchownego. Na szczęście po latach Markowskim udało się dotrzeć do porozumienia i dziś ich kontakt znacznie się poprawił. "Viva!" podaje, że jakiś czas temu spędzili nawet wspólne wakacje. Życzymy wszystkiego dobrego!

