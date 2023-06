Kazimierz Kaczor wspomina ostatnią rozmowę z Pieczką. To co robił zawstydzi młodych!

Popularny raper miał bardzo trudne dzieciństwo. Będąc kilkuletnim chłopcem, widział zbyt wiele, między innymi jak ojciec rozbijał matce szklaną butelkę na głowie. Większość czasu spędzał na podwórku, a do domu wracał wtedy, kiedy musiał. - Spałem z nożem pod poduszką, który z resztą mój ojciec dla mnie zrobił, nie wiedząc, po co on mi jest - powiedział "Super Expressowi" Liroy. Piotrek nie spał po nocach. Budził go każdy dźwięk, nawet ten spoza mieszkania. - Potrafiłem w środku nocy wstać na równe nogi, bo ktoś był na zewnątrz, nawet kawałek od drzwi. Miałem tak przez całe dzieciństwo, aż do mniej więcej 2000 roku, kiedy objawy się uspokoiły. Dziś śpię w miarę spokojnie - dodaje.

Liroy zmaga się ze straszną chorobą

Artysta cierpi na zespół stresu pourazowego. - PTSD ponoć zostaje na całe życie - wyjaśnia. - Nie mogłem nigdy liczyć na opiekę psychologiczną. Za starych czasów, w komunie, raczej mówiono mi, że jestem odpadem, który trzeba w tych różnych ośrodkach utylizować - dodaje w rozmowie z Moniką Tumińską.

Raper cierpi na depresję

Liroy dopiero w dorosłym życiu zwrócił się o pomoc do specjalisty, z której korzysta do dziś. - Korzystam z porad psychologa. Mam różne momenty i też próbuję zrozumieć siebie, bo tak naprawdę przeszedłem dość sporo jako młody człowiek, ale też w późniejszym życiu, bo to się dzieje gdzieś wokół mnie. Nie jestem z kamienia czy z tytanu. Jestem bardziej już uodporniony na pewne rzeczy, ale dalej jestem podatny na stres. Coraz częściej sobie uświadamiam, że co jakiś czas przechodzę depresję. Nie boję się o tym mówić i się do tego przyznawać przed samym sobą. Więcej się teraz poznaje i też przestałem mówić, że wszystko już załatwiłem swoim dzieciństwem, bo tak nie jest. Chociażby to, że ten zespół stresu pourazowego dalej jest i muszę się liczyć z tym, że ma wpływ na niektóre moje działania - wyjaśnia.

Rapuje o swoim życiu

O swoim trudnym dzieciństwie Liroy rapuje w swoich utworach, m.in. w kawałku "Jaki ojciec taki syn?". Jak sam mówi, jest to dla niego pewnego rodzaju terapia.

- Kawałek "Jaki ojciec taki syn?" zdecydowanie był oparty na moim życiu, tak samo jak "Ciemna strona" oraz kilka innych kawałków. Okazało się, że te kawałki mają bardzo duży wpływ na ludzi. Zaczęli ze mną rozmawiać na temat ciemności. Ludzie poczuli, że nie są sami. Ja zresztą czułem to samo, kiedy przez całe moje dzieciństwo przytrafiały mi się te straszne rzeczy. Byłem przekonany na pewnym etapie, że jest tak źle, że nikt nie ma źle jak ja, co oczywiście jest totalną bzdurą. Szybko zweryfikowałem te swoje spostrzeżenia. Ludzie zaczęli do mnie mówić, że się cieszą, że jestem ich głosem. Super jest usłyszeć coś takiego - wyjaśnia i dodaje, że nie trzeba skończyć strasznie, że można spełniać swoje marzenia i prowadzić normalne życie, że jest szansa.

