Tylko u nas!

Stan Borys przeszedł udar mózgu i zawał serca. Jak dziś czuje się gwiazdor? Mamy zdjęcia z jego 82. urodzin!

Wydawało się, że udar niedokrwienny mózgu, który Stan Borys (82 l.) przeszedł przed czterema laty, będzie jego największym koszmarem. W jego wyniku gwiazdor sceny był częściowo sparaliżowany. Ale, jak to w przypadku udarów bywa, spowodował on choroby współistniejące. Zdrowie Stana Borysa posypało się jak domek z kart. - To cud, że żyję. Gdyby nie pomoc mojej Ani, lekarzy, przyjaciół i fanów, byłoby już po mnie - mówi nam artysta i ujawnia, czego życzył sobie z okazji 82. urodzin, które właśnie świętował.