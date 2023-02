Majewska ostro o młodych artystach! "Mnie to nie imponuje"

Nie brzmi to dobrze

Stanisław Rzepka, uczestnik popularnego show Polsatu pod nazwą "Górale", nie żyje. Chłopak miał zaledwie 20 lat. "Życie tak szybko dobiegło końca. Pozostało tyle niedokończonych spraw, tyle niewypowiedzianych słów. Jeśli możecie, zachowajcie mnie w swej dobrej pamięci i wspominajcie mnie czasem zapalając świece", czytamy w nekrologu przygotowanym przez rodzinę. "Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 lutego 2023 r. odszedł od nas w wieku 20 lat zaopatrzony sakramentami świętymi nasz najukochańszy syn, wnuk, brat, szwagier i wujek", poinformowała rodzina Rzepki. Co się stało?! To pytanie zadają sobie wszyscy, którzy znali Stanisława. Kiedy odbędzie się jego pogrzeb? Poniżej szczegóły.

Stanisław Rzepka nie żyje! Uczestnik popularnego show Polsatu miał tylko 20 lat

Stanisław Rzepka nie żyje, a jego rodzina zawiadamia, że wyprowadzenie zmarłego z domu rodzinnego nastąpi 25 lutego (sobota) o godz. 12:00, po czym zostanie odprawiona msza św. żałobna w Kościele Parafialnym w Brzegach o godz. 12:30. Po mszy zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku. Modlitwy w intencji zmarłego odbędą się w piątek (24 lutego) w domu rodzinnym o godz. 20:00. Zawiadamia o tym pogrążona w smutku i żałobie cała rodzina.

Co się stało? Rodzina nie informuje o przyczynie ani okolicznościach śmierci 20-letniego Przemysława. Fani polubili go w programie "Górale", gdzie chłopak pokazywał swoją codzienność oraz kulturę i zwyczaje mieszkańców południowej Polski. Prywatnie pasjonował się jazdą konną, kochał te zwierzęta i oczekiwał, że równie mocno kochać je będzie jego przyszła partnerka, o czym mówił na antenie Polsatu. "Jestem tak wierny, że do innych bab nie pójdę. Ale ku koniom zawsze pójdę!", żartował.

Rodzinie składamy wielkie wyrazy współczucia.

Sonda Straciłeś/aś w tym roku kogoś bliskiego? Niestety tak Na szczęście nie