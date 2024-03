Poznajecie? Tak kiedyś wyglądał przystojniak z "Sanatorium miłości"!

Totalny szok w "Tańcu z gwiazdami"! Ewa Kasprzyk przeszła samą siebie. To się nagrało!

Spis treści

"Sanatorium miłości" to jeden z największych hitów Telewizji Polskiej. Program pokazuje, że wiek to tylko liczba, a życie zaczyna się dopiero po 60-tce! W marcu 2024 r. na antenie TVP rozpoczęła się emisja 6. edycji "Sanatorium miłości". Jednym z uczestników najnowszej odsłony randkowego show dla seniorów jest Stanisław Bober z Łukowa, który obecnie mieszka w Irlandii. Co o nim wiemy?

Kim jest Stanisław z "Sanatorium miłości 6"?

Stanisław Bober już od 19 lat mieszka w Irlandii, ale w tym roku zamierza wrócić na stałe do Polski. Do udziału w programie "Sanatorium miłości" namówili go znajomi.

Obejrzałem kilka odcinków i bardzo mnie to zaciekawiło. Zauważyłem, że jest kilka kobiet, w których naprawdę można się zakochać, które są ciekawe. Pomyślałem, że spróbuję w 6. edycji – jestem tego zdania, że lepiej spróbować i żałować, niż żałować, że się nie spróbowało – opowiadał w rozmowie z SE.

Stanisław jest dziś znany w całej Polsce jako Sting. Senior już w młodym wieku porównywany był do znanego muzyka i to się nadal za nim ciągnie! Uczestnik 6. edycji "Sanatorium miłości" swoją energią i sprawnością fizyczną zawstydza wielu młodszych mężczyzn. Czy wiedzieliście, że Stanisław biega 2-3 razy w tygodniu na dystansie 10-12 kilometrów?! Uwielbia też jeździć na rowerze nawet 50-70 kilometrów. Więcej o Stanisławie dowiesz się z naszego obszernego wywiadu z seniorem!

Jak Stanisław Bober wyglądał w młodości?

Stanisław z 6. edycji "Sanatorium miłości" już uchodzi za jednego z najprzystojniejszych uczestników w historii programu. Tylko nam pokazał zdjęcia ze swojej młodości! Zobaczcie, jak kiedyś wyglądał! Stare zdjęcia uczestnika "Sanatorium miłości 6" publikujemy w galerii.