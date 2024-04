Burzliwe życie gwiazd PRL. Stanisława Ryster, Zofia Kucówna i Andrzej Kopiczyński. Niezapomniani

Stanisława Ryster (1942-2024)

Nie żyje Stanisława Ryster, ikona Telewizji Polskiej, wieloletnia prowadząca teleturnieju "Wielka gra", kobieta niezwykle elegancka i dystyngowana. Wiadomość o jej śmierci jako pierwszy podał Mariusz Machnikowski, matematyk z Trójmiasta, były uczestnik teleturnieju, który aż 10-krotnie wygrywał finał "Wielkiej gry". Stanisława Ryster słynny teleturniej, który nadawany od 1962 roku, gdzie gracze odpowiadali na arcytrudne pytania z historii, literatury czy też muzyki klasycznej i rozrywkowej, prowadziła nieprzerwanie przez 31 lat, aż do zakończenia emisji programu w 2006 roku. Do "Wielkiej gry" trafiła w 1975 roku, zastępując Janusza Budzyńskiego (1933-1990), byłego męża piosenkarki Alicji Majewskiej. Wcześniej teleturniej prowadzili Ryszard Serafinowicz (1924-1972) i Joanna Rostocka (1924–2001), która została zwolniona w atmosferze skandalu. Miała ona podpaść Maciejowi Szczepańskiemu (1928-2015, cmentarz parafialny w Bytomiu - Miłobądzu), przewodniczącemu Komitetu ds. Radia i Telewizji. Tak zwanemu "Krwawemu Maćkowi" nie spodobało się, że Rostocka miała na sobie wisiorek w kształcie krzyża.

Sama Ryster także zakończyła przygodę z "Wielką grą" w mało elegancki sposób. - Zrobili mi świństwo, bo ukrywali w tajemnicy do ostatniej chwili, że zdejmują z anteny "Wielką grę". Dowiedziałam się o tym z porannej prasy. To był szczyt chamstwa. Jak zdjęli mój program, to moja noga więcej tam nie postała. I już nie postanie - mówiła w jednym z wywiadów. Gdy pojawiły się plotki o reaktywacji "Wielkiej gry" mówiła wprost: "Po co mam wracać, żebym później usłyszała: o wróciła na wizję, ale się postarzała, ale jej przybyło. Taki był komentarz do Orłosia, który wrócił po kilku latach. Ja za nim nie szaleję, ani brat, ani swat, ale jak można w ten sposób o kimś powiedzieć". - Nawet, żeby mi powiedzieli, że za występ w telewizji dostaniesz milion dolarów, też bym nie poszła. Po co mi potem inwektywy różne, żeby mi rzucali, jaka ona brzydka, ale się postarzała - dodała legenda TVP w swoim ostatnim wywiadzie.

Stanisława Ryster pochodziła ze Lwowa. Po wojnie zamieszkała w Katowicach, gdzie ukończyła II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Potem skończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Z Telewizją Polską związała się w 1966 roku, gdzie prowadziła programy i teleturnieje młodzieżowe. Była córką lekarza dermatologa, Norberta Tirka (1890-1969) i jego żony Janiny. dwukrotnie wychodziła za mąż. Za pierwszego męża, Włodzimierz Rystera wyszła mając zaledwie 20 lat. Doczekała się z nim córki, Marty. - Nie miałam wątpliwości, czy robię słusznie. Przecież małżeństwo nie jest za karę. To, że miałam 20 lat i chciałam wyjść za mąż, to fajnie. Jeśli jednak związek okazał się nieudany, to dlaczego mieliśmy być razem? Nie uznaję takich poświęceń. Tkwi się w związku dla dobra dziecka, a dziecko doskonale wyczuwa nieudane małżeństwo i brak miłości. A życie ma się jedno i bisów nie ma - wyznała dziennikarka w rozmowie z "Vivą".

Z kolei tak mówiła o drugim mężu, z którym także się rozwiodła. - W drugim małżeństwie zawsze z zazdrością patrzyłam, jak jego rzeczy leżały na półeczce - o Boże! - o centymetr nie mogły być przesunięte. A u mnie czysto, wyprane, ale luz. Bo było tak: dwie półki jego, dwie moje i różnica tych półek mnie zupełnie rozkładała. Wyrzucałam swoje rzeczy: "Poukładam, nie będę gorsza". A gdzie? Za dwa dni tylko on miał poukładane - mówiła w Interii.

Córka Stanisławy Ryster ukończyła japonistykę i to ona trzymała w domu kasę. - Marta jest o wiele rozsądniejsza ode mnie. Z nas dwóch to ona jest ta dorosła. A gorsza była niż poborca podatkowy, kładła łapkę na mojej pensji. Wyrywała mi pieniądze: Za dużo sobie zostawiłaś! Daj, ja ci te pieniądze wpłacę. Wtedy to się denerwowałam" - wspominała Ryster w "Tele Tygodniu". Pogrzeb Stanisławy Ryster odbył się 10 kwietnia na Starych Powązkach w Warszawie. Prezenterka została pochowana w grobie rodziców. Co ciekawe, wszyscy prezenterzy "Wielkiej gry" pochowani są na Cmentarzu Powązkowskim.

Zofia Kucówna (1933-2024)

Nie żyje już także Zofia Kucówna, znana aktorka i pisarka, która ostatnie lata życia spędziła w Domu Artystów Weterana Scen Polskich w Skolimowie, gdzie też zmarła. Wiadomo, że ostatnio podupadła na zdrowiu. -- Ostatnie tygodnie były ciężkie. Zosia nie czuła się dobrze. unikała kontaktu z ludźmi. Nie zeszła nawet na spotkanie Wielkanocne. Spotkała się jedynie z Danielem Olbrychskim - udało nam się dowiedzieć. Ostatni raz publicznie pokazała się w maju 2023 roku podczas jubileuszu swoich 90. urodzin. - Przyszłam na świat o 5 nad ranem i podobno okropnie wrzeszczałam. Wrzeszczałam tak strasznie, że pielęgniarka towarzysząca mojej mamie powiedziała "Królowa nam się urodziła". Teraz dopiero doceniam wszystko co spotkało mnie w życiu. Jesteście najwspanialszą moją legitymacją, że byliśmy razem i tworzyliśmy razem. I za to wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jestem bardzo wzruszona - mówiła wówczas.

Zofia Kucówna wystąpiła w dziesiątkach spektakli i widowisk telewizyjnych, znana była z takich produkcji jak: "Pestka", "Syzyfowe prace", "Egzamin z życia", "Dwie strony medalu" i "Dom nad Rozlewiskiem". Po raz ostatni zagrała w "Barwach szczęścia" w 2011 roku.

Zofia Kucówna pochodziła z Warszawy. Ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Jej pierwszym mężem był aktor Jan Mayzel (1930-2021), późniejszy mąż aktorki Zofii Merle (1938-2023). Potem Kucówna rozbiła małżeństwo Adama Hanuszkiewicza (1924-2011). Słynny aktor i reżyser zostawił dla niej rodzinę, aktorkę Zofią Rysiównę (1920-2003, cmentarz w Nowym Sączu) oraz dzieci: córkę Katarzynę i syna Piotra. Małżeństwo z Hanuszkiewiczem trwało długo, nie doczekało się jednak wspólnych dzieci. Przez 30 lat uchodzili niemal za idealną parę. Gdy miłość się wypaliła, Hanuszkiewicz związał się z 30 lat młodszą aktorką, Magdaleną Cwenówną (1954-2024, Powązki Wojskowe).

Gdy została sama, nagle zachorowała na raka piersi. - Mam w sobie chłopski konkret, który na wszelkie bolączki poleca pracę. Przepracowałam więc i chorobę, i samotność. Jedno jest pewne, to wszystko uskromniło mnie - mówiła Kucówna w jednym z wywiadów. Jej pogrzeb odbędzie się...

Andrzej Kopiczyński (1934-2016)

15 kwietnia Andrzej Kopiczyński obchodziłby 90. urodziny. Przez lata grób słynnego "Czterdziestolatka" mocno się zmieniał. Od totalnie zaniedbanego, do schludnego i z oryginalną rzeźbą nagrobną.We Wszystkich Świętych w czasie kwesty na Starych Powązkach przy grobie Andrzeja Kopiczyńskiego datki do puszki zbierała młodzież z klasy pożarniczej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim. Jak się okazuje te miejsce wybrali nieprzypadkowo. Wiąże się z tym historia grobu słynnego odtwórcy roli "Czterdziestolatka".

Ich nauczyciel, Tomasz Wachoń, który pielęgnuje pamięć po Andrzeju Kopiczyńskim, osobiście poznał aktora, gdy ten przyjechał do Tomaszowa Mazowieckiego i został tam honorowym strażakiem OSP. Potem był także na jego pogrzebie. To dzięki panu Tomaszowi, kilka lat temu grób słynnego "Czterdziestolatka" nabrał nowego charakteru. Wychowawca klasy pożarniczej w porozumieniu z córką Kopiczyńskiego, Katarzyną, odnowił miejsce jego wiecznego spoczynku. Skromna mogiła aktora, której płyty przykryte były igliwiem, została otoczona 40 kamieniami i pokryta białym żwirkiem. Wachoń wymienił także drewniany krzyż na grubszy.

Obecnie nagrobek Kopiczyńskiego wykonany jest on w stylu góralskim, bliski naturze, którą uwielbiał aktor. Niestety pan Tomasz nie wie, kto wykonał tą piękną rzeźbę nagrobną. Wiadomo, że pomysłodawczynią była córka aktora. Nie chciała także by, instytucje państwowe sfinansowały budowę tego pomnika.

Przypomnijmy, że Andrzej Kopiczyński córkę Katarzynę miał ze swoją trzecią żoną, aktorką Ewą Żukowską. Jego czwarta żona, Monika Dzienisiewicz-Olbrychska (1939-2016) zmarła cztery miesiące przed Kopiczyńskim na udar mózgu i została pochowana na Starym Cmentarzu w Łodzi. Była matką Rafała Olbrychskiego i byłą żoną Daniela Olbrychskiego. Niedawno zmarła także druga żona aktora, Maria Chwalibóg (1933-2024), która spoczęła na Cmentarzu Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie w grobie swojego siostrzeńca, Macieja Cybulskiego (1961-2016), syna legendy polskiego kina, Zbigniewa Cybulskiego (1927-1967). Z kolei pierwsza żona aktora, Kalina Pieńkiewicz (1935-1996) pochowana jest na Wrocław - Cmentarzu Świętego Maurycego (Skowronia Góra) we Wrocławiu.

Dwa lata przed śmiercią zdiagnozowano u Andrzeja Kopiczyńskiego chorobę Alzheimera. Aktor przebywał w specjalnym ośrodku. Po raz ostatni publicznie pojawił się w kwietniu 2014 roku na swoich 80. urodzinach, które zorganizowała Telewizja Polska, zapraszając gwiazdy "Czterdziestolatka".

W ostatnim czasie zmarło wielu aktorów tego kultowego serialu. Wspomnijmy chociażby o Zofii Czerwińskiej (1933-2019) - pochowanej na Cmentarzu Północnym, Leonardzie Pietraszaku (1936-2023), który spoczywa na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy czy Romanie Kłosowskim (1929-2018), który spoczywa razem z żoną na Powązkach Wojskowych w kolumbarium. Przed Andrzejem Kopiczyńskim odeszli także Irena Kwiatkowska (1912-2011) - Stare Powązki, Jan Gałązka (1923-1981, Powązki Wojskowe), znany brzuchomówca, serialowy dozorca Antoni Walendziak czy Elżbieta Wieczorkowska (1909-1980, Stare Powązki). Grób serialowej Ryszardy Puciaty jest w opłakanym stanie.