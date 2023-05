Stanowski zmiażdżył Natalię Janoszek. Pokazał dowody, że zmyśliła karierę

Natalia Janoszek zanim wystąpiła w Bollywood była początkującą modelką. Wystartowania w regionalnym konkursie Miss Polski Nastolatek zdobyła na nim tytuł Miss Talent. Potem były egzotyczne konkursy piękności, gdzie zdobywała m.in. nagrody, za najpiękniejsze sukienki. Na Wikipedii można przeczytać, że aktorka, tancerka i piosenkarka jest absolwentką Lee Strasberg Theatre and Film Institute w Nowym Jorku oraz magistrem po Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 roku wydała książkę "Za kulisami Bollywood".

Według informacji podanych przez Krzysztofa Stanowskiego w programie "Dziennikarskie zero" na YouTube, jej wielka kariera w przemyśle filmowym w Indiach to ściema. Aktorka wystąpiła bowiem w czterech mało znanych produkcjach, które porównał do paradokumentów oraz filmów klasy "C" pokazywanych wiele lat temu na Polonii 1. Natalia Janoszek grywała tam głownie epizody. Podobnie ma się z jej filmem w Hollywood. W "The Swing of Things" (2020), gdzie gra ratowniczkę, występuje przez... pięć sekund. Na chwilę pojawia się także w zwiastunie filmu (dziewczyna leżąca na plaży w czerwonym kostiumie kąpielowym).

Wyjątkiem jest kryminał "Chicken Curry Law", gdzie Janoszek gra jedną z głównych ról. Zwiastun filmu na YouTube wyświetlono 7,5 mln razy. Onena filmu na imdb.com to 5.9.

- Nikt jej nie zna. Jedno i drugie opiera się na opowieściach, których nikomu nie chciało się sprawdzić. (...) Gdybyśmy chcieli przenieść karierę Natalii z Bollywood do Polski, to Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w piątym odcinku "W11 - Wydział Śledczy" albo byłaby woźną w czternastym odcinku paradokumentu "Szkoła" - mówił dziennikarz,

Krzysztof Stanowski kwestionuje także ważność jej nagrody z indyjskiego festiwalu filmowego. Festiwal JIFFA, gdzie Janoszek zdobyła statuetki dla „najlepszej aktorki międzynarodowej” porównał do "rozdania dyplomów w domu kultury w Płońsku".

- To najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów. Nikt tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie, i tak sukcesywnie brnąc w to kłamstwo, nie doszedł tak daleko jak Natalia Janoszek - dodał dziennikarz sportowy.

Natalia Janoszek, która ostatnio wrzucała na swoje media społecznościowe zdjęcia z Malediwów zablokowała możliwość dodawania komentarzy, Krzysztof Stanowski zauważył, że nie można było komentować sprawy także pod postami "Twoja Twarz Brzmi znajomo" na Instagramie. - Ja rozumiem, że Natalia Janoszek wyłączyła możliwość dodawania komentarzy na swoich profilach. Ale żeby to samo zrobił oficjalny profil "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na instagramie? Chyba to trochę nie fair, co @TelewizjaPolsat? - czytamy. Obecnie można już komentować na ich profilu.

