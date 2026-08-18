Wymowne słowa Steczkowskiej po śmierci Frycza. "Za wcześnie…"

Matylda Damięcka w charakterystyczny dla siebie sposób pożegnała Jana Frycza. Artystka zamiast obszernego wpisu opublikowała wymowną grafikę, która szybko zwróciła uwagę internautów. Pod ilustracją pojawiły się komentarze osób poruszonych odejściem aktora. Wśród nich znalazła się Justyna Steczkowska. Piosenkarka zdecydowała się na krótki, ale bardzo emocjonalny wpis. Nie kryła żalu, że Frycz odszedł zdecydowanie za wcześnie.

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Steczkowska oddała hołd Janowi Fryczowi. Jej słowa poruszyły fanów

Kilka słów wystarczyło, by oddać smutek po stracie Jana Frycza. Steczkowska zwróciła uwagę przede wszystkim na jego aktorski talent, nazywając go "genialnym aktorem". Jednocześnie emotikon łez i słowa "za wcześnie" pokazały, jak mocno poruszyła ją wiadomość o jego śmierci.

Genialny aktor. Za wcześnie... - napisała Justyna Steczkowska w komentarzu pod grafiką Matyldy Damięckiej.

Komentarz wokalistki szybko stał się częścią internetowego pożegnania aktora. Pod grafiką Damięckiej zgromadziły się osoby, które chciały podzielić się własnymi emocjami i wspomnieniami.

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Jan Frycz przez lata należał do grona najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorów. Pracował zarówno w filmie, telewizji, jak i teatrze. Jego charakterystyczny głos, sposób gry i niezwykła ekranowa obecność sprawiały, że potrafił zapadać w pamięć widzów.

Po jego śmierci w mediach społecznościowych pojawiła się fala wspomnień. Aktorzy, muzycy i osoby związane z branżą artystyczną żegnają Frycza, podkreślając jego talent oraz wkład w polską kulturę.

Szczególną uwagę zwróciła grafika Matyldy Damięckiej. Artystka od lat komentuje najważniejsze wydarzenia za pomocą minimalistycznych ilustracji. Tym razem jej praca stała się symbolicznym miejscem, w którym internauci mogli pożegnać Frycza.

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