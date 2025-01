Koroniewska w czarnej, koronkowej sukni. Żmuda Trzebiatowska w czerwieni, a Zając jak prawdziwa dama

Gwiazdor "Rancza" z koszmarną diagnozą. Nowotwór zaatakował znienacka. I to aż dwa razy

Studniówka to wyjątkowy moment w życiu każdego maturzysty. Dla wielu to pierwsza okazja, by zaprezentować się w eleganckiej kreacji i poczuć smak wielkiego balu, z którego zdjęcia pozostają w rodzinnych albumach. Jak wyglądały znane osoby na swoich studniówkach?

Mroczna Joanna Koroniewska i subtelna Wieniawa

Joanna Koroniewska cieszy się ogromną popularnością na Instagramie. Aktorka ma ponad 800 tys. obserwatorów, a ich liczba stale rośnie. Fani uwielbiają jej poczucie humoru i ogromny dystans, który nieustannie prezentuje w sieci. Studniówka aktorki odbyła się 25 lat temu. Na wielki bal wybrała się w czarnej, dopasowanej sukni i ciężkich butach na koturnie.

Stylizacja aktorki może wywołać uśmiech na niejednej twarzy, a sama gwiazda pozwoliła sobie nawet na żart, że dziś byłoby to świetne przebranie na Halloween.

Tak to JA. Byłam postacią Z Harrego Pottera zanim J.K.Rolling napisała książkę. To fota z MOJEJ STUDNIÓWKI I STYLÓWKA, której sama nie przebiję dziś w Halloween!! Co bardziej przykuwa Waszą uwagę- fryzura, kibić czy jednak BUCIOR?!! - napisała Joanna Koroniewska na Instagramie.

Julia Wieniawa, która dziś zachwyca na galach oryginalnymi i odważnymi kreacjami, podczas swojej studniówki postawiła na klasykę. Wtedy jej stylizacje były bardziej subtelne – Julia wybrała prostą sukienkę, podkreślającą jej dziewczęcy urok.

Szelągowska pożyczyła sukienkę z TVP. Studniówkowe kreacje gwiazd

Dorota Szelągowska postawiła na bardziej oryginalną kreację, w której widoczne było jej zamiłowanie do niebanalnych rozwiązań. Jak przyznała na Instagramie, suknia była wypożyczona z TVP.

Suknia - Księstwo Warszawskie, wypożyczona z TVP, w której wtedy pracowałam. Włosy "posprejowane" na złoto sprejem do mebli - wspominała kilka lat temu projektantka wnętrz.

Córka Magdy Gessler zaprezentowała się w długiej sukni o prostym kroju, co odzwierciedlało jej zamiłowanie do minimalistycznego podejścia do mody, które towarzyszy jej również obecnie. Monika Miller, znana dziś z odważnych wyborów modowych, na swojej studniówce wyróżniała się również nietypowym stylem. Czarna, dopasowana sukienka z wyrazistymi dodatkami doskonale oddawała jej buntowniczą naturę. Już wtedy widać było, że Miller lubi łamać konwencje i wyrażać swoją osobowość poprzez stylizacje. Aneta Zając wybrała kreację, która podkreślała jej naturalny wdzięk. Aktorka wyglądała jak prawdziwa dama.

