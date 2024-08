Świat kina zapłakał! Nie żyje legenda Hollywood. Gena Rowlands umarła w wieku 94 lat

Co za wiadomości!

Gena Rowlands nie żyje. Odeszła legendarna gwiazda Hollywood

14 sierpnia 2024 roku zmarła legendarna aktorka Hollywood, Gena Rowlands. Gwiazda była znana z wielu wielkich kinowych hitów, w tym filmu "Pamiętnik", w którym zagrała cierpiącą na chorobę Alzheimera Allie. Od 5 lat sama cierpiała na tę straszną chorobę. Rowlands zdobyła wielu prestiżowych nagród, w tym Oscara za całokształt twórczości.

Rowland była muzą swojego męża, reżysera Johna Cassavetesa, to z nim nakręciła swoje największe arcydzieła: "Kobieta pod presją" - w 1974 r. i "Gloria" w 1980 r. Syn gwiazdorskiej pary, Nick poszedł w ślady ojca i to z on nakręcił w 2004 roku film "Pamiętnik", przy którym płaczą kolejne pokolenia widzów. Rowlands zagrała w nim postać cierpiącej na chorobę Alzheimera Allie, od 5 lat sama cierpiała na tę okrutną przypadłość.

Rowlands - muza męża i syna

- Namówiłem mamę, żeby zagrała starszą Allie. Spędziliśmy mnóstwo czasu rozmawiając o chorobie Alzheimera, bo chcieliśmy przedstawić ją w sposób autentyczny. A teraz ona sama cierpi na tę chorobę i to od pięciu lat. Jest w całkowitej demencji. To jakieś szaleństwo: doświadczyliśmy tego, ona to zagrała, a teraz jest całkowicie zależna od nas - wyznawał Nick Cassavetes w Entertainment Weekly.

Gena Rowlands grała także w hitowych dziełach Woody'ego Allena i Jima Jarmuscha.

W 2015 r. Rowlands została uhonorowana Oscarem za całokształt twórczości. Zdobyła także dwie nagrody Emmy i dwa Złote Globy, a także Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie.

